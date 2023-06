Gwiazda serialu „Ojciec Mateusz” wstrząsająco o walce ze straszną chorobą. Walczył, by wstać z łóżka

Płaczemy po tym, co Piotr Fronczewski powiedział na pogrzebie. To nagranie wgniata w fotel!

Piotr Polk jest znany z gry w kilkudziesięciu filmach i serialach telewizyjnych. Jego aktorskie role można oglądać w takich produkcjach jak m.in.: „Lista Schindlera” Stevena Spielberga, „Pułkownik Kwiatkowski”, czy w serialach: „Plebania”, „Ojciec Mateusz”, a także „Przyjaciółki”.

Mimo bogatego CV filmowo-serialowego, to właśnie te dwie ostatnie produkcje przyniosły mu wielką popularność. Mało kto zdawał sobie sprawę, że Polk przez ostatnie lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdecydował się opowiedzieć o wszystkim zaledwie kilka miesięcy temu. W listopadzie 2022 roku został zaproszony do programu Dzień Dobry TVN. Jego kompanem rozmowy był doktor Jacek Bicki, który jak się okazało przeszczepił mu nerkę. - Stan moich nerek bardzo szybko się pogorszył, co stawiało mnie pod ścianą, jeśli chodzi o dializę – mówił wtedy Piotr Polk.

Aktor pomimo choroby nie zrezygnował z roli w „Ojcu Mateuszu”

Przed operacją Piotr Polk przez kilka miesięcy walczył o zdrowie, bo nikt nie wiedział, co mu dolega. – To była prawie dwuletnia walka, żeby stanąć na nogi. Ta walka odbywała się co rano między mną a mną, żeby wstać z łóżka. Czułem, że jestem coraz słabszy, a mój organizm jest coraz bardziej zatruty. To był bardzo ciężki okres dla mnie – wyjawił aktor.

Mimo choroby aktor nie zrezygnował z pracy. Cały czas grał na planie „Ojca Mateusza” i „Przyjaciółek”. Wystąpił także w filmie „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Nie zdradzał nikomu, że boryka się z problemami. Jednak nie udało mu się tego ukryć, bo bardzo schudł. Teraz aktor jest już po przeszczepie. W wywiadzie opowiedział, jak dziś wygląda jego życie.

Piotr Polk wyjawił, jak wygląda jego życie po operacji

Aktor w wywiadzie udzielonym portalowi Plejada opowiedział, dlaczego nie chciał, żeby jego problemy zdrowotne ujrzały światło dzienne. - Nie chciałem wzbudzać współczucia czy litości. Nie chciałem, by ktoś mnie inaczej traktował z tego powodu, czy użalał się nade mną – opowiedział aktor.

Gwiazdor musiał także nauczyć się, jak żyć z chorobą, oraz jak po operacji wrócić do normalnego funkcjonowania.

- Wolałem walczyć o zdrowie w ciszy. Okres, kiedy chorowałem, otworzył mi oczy na wiele spraw. Na to, co w życiu ważne i kompletnie nieistotne. Na ludzi, których lubię, kocham i tych, którzy są tylko chwilą w moim życiu – którym nie należy ufać, schlebiać czy kłaniać się w pas – mówił w Plejadzie.

