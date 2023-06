To, jak teraz wygląda 65-letnia Teresa Werner, przeczy prawom natury. Niesamowite! Figura jak u nastolatki

Marta Chodorowska zadebiutowała w kinie w filmie "Powiedz to, Gabi", gdzie wcieliła się w tytułową Gabi. Ale największą popularność dała jej rola w serialu "Ranczo". To jednak nie wszystko, bo Chodorowska zagrała też rolę Anny w spektaklu "Testament cnotliwego rozpustnika" w Teatrze Kamienica, rozżalonej i zbuntowanej dziewczyny, która po śmierci matki próbuje ustalić ,kto jest jej ojcem. Chodorowska wcieliła się również w rolę Agaty Czuby w radiowym słuchowisku "W Jezioranach". Prywatnie Chodorowska jest mamą syna Władysława, którego urodziła w 2014 roku. Jej mąż jest właścicielem dużej agencji reklamowej. Co słychać o 41-letniej aktorki? Marta Chodorowska niespodziewanie pokazała się fanom w bardzo naturalnej odsłonie.

Gwiazda serialu "Ranczo" zrzuciła stanik przed obiektywem. Co za kształty! 41-letnia Marta Chodorowska nie próżnowała

Marta Chodorowska wrzuciła na Instagrama zdjęcia, które rozpaliły fanów do czerwoności. Aktorka zrzuciła stanik przed obiektywem i pokazała swoje kształty.

- Babie lato - takim krótkim opisem Marta Chodorowska okraszała zdjęcia.

W komentarzach wylała się fala pozytywnych opinii na temat 41-letniej aktorki. Fani piszą, że jest piękna, że wygląda świetnie. Marta Chodorowska wiedziała, co robi! Jesteście ciekawi, jak wygląda?

Marta Chodorowska zrzuciła stanik przed obiektywem. 41-letnia gwiazda "Klanu" i "M jak Miłość" pokazuje wdzięki

