Gwiazda serialu TVN przywitała na świecie wyczekanego synka! "Mamy nasze słoneczko"

Anna Zuch to aktorka znana szerszej publiczności z popularnego serialu TVN i TVN7 "19+", w którym wcielała się w postać Leny Gawrońskiej. Gwiazda jest również trenerka personalną fitness oraz sportsmenką. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 350 tys. osób.

Gwiazda kilka dni temu urodziła wyczekiwanego synka, a swoją radością dzieli się z fanami. Kobieta dość długo starała się o dziecko, jednak spragniona druga kreska na teście ciążowym nie pojawiała się miesiącami. Wreszcie w listopadzie ubiegłego roku zaprezentowała fanom pozytywny wynik testu. Zaś kilka dni temu nadeszła wiadomość o tym, że maleństwo jest już na świecie.

Anna Zuch urodziła zdrowego synka. Poród był trudny, ale już o tym nie pamięta

Anna Zuch chętnie odpowiada na pytania fanek o przebieg porodu, przygotowania do niego i życie po nim. Zwłaszcza że dziecko nie spieszyło się z przyjściem na świat i lekarze musieli go wywołać za pomocą balonika i podając oksytocynę. Po trzech, jak sama przyznaje "hardkorowych godzinach" przyszedł na świat potężny chłopak. Synek aktorki w momencie porodu ważył 4300 g, choć lekarze przewidywali 3800 g. "Rodzinka w komplecie. Zaczynamy naszą przygodę. Dochodzimy do siebie i cieszymy się sobą. Poród to inna historia - 4300 siłami natury to nie lada wyzwanie, ale to prawda… zapomina się, a każdy niekontrolowany jeszcze uśmiech utwierdza mnie w przekonaniu, że było warto" - postuje Ania.

Szczęśliwi rodzice są już w domu z maleństwem i cieszą się pierwszymi wspólnymi chwilami. Chłopiec jest zdrowy i ma duży apetyt. Mama chwali się, że trzeciej wspólnej nocy w domu udało jej się nawet nieco przespać. Para nie zdradziła na razie , jakie imię planuje nadać dziecku. Młodym rodzicom życzymy zdrowia i dużo sił.

