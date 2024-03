Malwina Wędzikowska z odważnym wyznaniem

Malwina Wędzikowska w polskim show-biznesie funkcjonuje od wielu lat, choć na główną antenę trafiła dopiero niedawno. Jako stylistka pracowała przy "Tańcu z gwiazdami", "Top Model" i "The Voice of Poland", później w TTV zyskała popularność programem "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Obecnie jest prowadzącą hitu wiosennej ramówki TVN - "The Traitors. Zdrajcy".

Ma też za sobą burzliwe życie uczuciowe. Była wieloletnią partnerką producenta, Rinke Rooyensa - byłego męża Kayah i obecnego męża Joanny Przetakiewicz. Później była łączona z wieloma mężczyznami, a nawet plotkowano o tym że randkuje z Kubą Wojewódzkim. Obecnie jest związana ze... skejtem. Tak, dobrze czytacie - jej partner, Bartosz Młodystach uczy jazdy na deskorolce i jest od Malwiny młodszy o 9 lat.

Malwina Wędzikowska marzy o dziecku!

Wędzikowska niedawno udzieliła wywiadu w programie "Co Słychać" na TVN Style, który sporo osób z pewnością odbierze z zaskoczeniem. Wyznała w nim, że co prawda obecnie jest bardzo zajęta promocją "The Traitors. Zdrajcy", ale wkrótce planuje... założyć rodzinę i spodziewać się dziecka. Wyraźnie zaznaczyła, że to dla niej sprawa priorytetowa!

"Robię wszystko to co mogę, żeby wypromować ten program ("The Traitors. Zdrajcu" - przyp. red.). Narazie proszę Bartka, żeby zajmował się domem, kotami... Ja bardzo poważnie myślę o powiększeniu rodziny. Już nie kotami, tylko ludźmi. Muszę mieć na to czas po prostu i przestrzeń na porozmawianie z partnerem kiedy to zrobimy i jak (śmiech). To jest chyba mój priorytet teraz - żeby zbudować dom" - powiedziała Malwina Wędzikowska.

