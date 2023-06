Gwiazda TVN usłyszała od lekarzy druzgocącą diagnozę! "Ogromny szok i przerażenie"

Życie Henryka Gołębiewskiego to materiał na film! "Znałem wszystkie piwnice. Kanałami się chodziło"

W tym tygodniu odbyła się premiera nowego kanału YouTube zatytułowanego „Prosto o raku piersi”. To cykl rozmów z ekspertami, którzy wyjaśniają kobietom, co powinny zrobić, gdy dowiedzą się o swojej chorobie. Celem przyświecającym nagraniom było stworzenie w jednym miejscu kompletnego i przyjaznego kompendium wiedzy o raku piersi, a także budowanie lepszego zrozumienia całego procesu choroby. W spotkaniu wzięli udział: lekarz, psycholog, pacjentki i przedstawicielki fundacji Spa for Cancer. Zainteresowana konferencją była również Magdalena Bolesławska, uczestniczka programu TVN7 "40 konta 20". W czasie zadawania pytań wyjawiła swoją przykrą historię.

- Dwanaście lat temu doświadczyłam traumy. Po badaniach odebrałam swój wynik - wyrok w okienku. Przyszłam do pustego domu i przeczytałam, że mam raka mózgu. Nikt mi wtedy nie wytłumaczył, co to za rodzaj choroby i jak można z tym żyć. Szok, jakiego doznałam, był ogromy. Przerażenie, jakie poczułam, ciężko nawet opisać - powiedziała przy gościach Magdalena Bolesławska.

Na szczęście dokładniejsza diagnoza okazała się mniej straszna. Magdalena Bolesławska dowiedziała się, że ma oponiaka, który jest zwapniały i na tyle mały, że nie potrzeba żadnej operacji. Gwiazda musi tylko raz w roku robić badania, aby sprawdzić, czy się nie powiększył.

Wszyscy na sali przyznali jej racje, że w takich momentach potrzebna była konsultacja lekarska. Uczestniczka reality show wyznała, że cieszy się, że następne pacjentki będą bardziej uświadomione w swojej chorobie.

Magdalena Bolesławska przyznała, że trauma zmieniła jej życie. Przestała jeść mięso, odstawiła alkohol i została weganką. Czuje się znakomicie, ale zawsze z tyłu głowy będzie miała świadomość swojej choroby. Co roku robi dietę oczyszczającą i wspiera wszystkich, którzy mają podobne przeżycia.