Gwiazdor Hollywood pokazał 14-letniego syna! To skóra zdjęta z ojca

Paryski Fashion Week przyciąga uwagę całego świata nie tylko z powodu pokazów mody najbardziej prestiżowych marek. Paparazzi polują także na zdjęcia najsławniejszych i najbogatszych ludzi. W Paryżu bawią teraz takie sławy, jak Leonardo DiCaprio czy Matthew McConaughey. Ten drugi gwiazdor Hollywood zrobił coś, co sprawiło, że przyćmił nawet słynącego ze skandali Leo! Tym razem to nie romanse gwiazdora "Titanica" rozpalają tłumy, a... rodzinne zdjęcia najbliższych Matthew McConaugheya. Laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za film "Witaj w klubie" oficjalnie zaprezentował na czerwonym dywanie swojego dorastającego syna.

Levi McConaughey to syn modelki Camili Alves. Pozował do zdjęć z młodszą siostrą i mamą

14-letni Levi to skóra zdjęcia ze sławnego ojca! Już na pierwszy rzut oka widać, że to Matthew McConaughey jest ojcem tego chłopaka. Włosy, karnacja, oczy... istny bliźniak! Leviemu towarzyszyła podczas pozowania do zdjęć jego mama, piękna modelka Camila Alves, a także 10-letnia siostra Vida. Sam Matthew McConaughey skromnie usunął się poza kadr wraz z najmłodszym dzieckiem. Chyba nie był zainteresowany pokazem Stelli McCartney. A może chciał umożliwić zabłyśnięcie synowi, który może być nową hollywoodzką gwiazdą numer jeden?!

