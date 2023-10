Gwiazdor Klanu i Plebanii oskarżony o pedofilię! Ohydne szczegóły

Bartłomiej M. oskarżony o pedofilię. Gwiazdor "Klanu" i "Plebanii' kandydował z PiS w wyborach

Bartłomiej M. ma za sobą ciekawą karierę aktorką. Występował w takich serialach jak: "Klan", "Barwy szczęścia", "Komisarz Alex" czy "Plebania". Zagrał także w filmach, m.in. w "Kobietach mafii", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" i "Popiełuszko. Wolność jest w nas'. Bartłomiej M. udzielał się także w polityce - dwukrotnie kandydował do Sejmu z listy PiS. Proces mężczyzny toczył się od listopada 2022 roku. Niespodziewanie pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. "Przed warszawskim sądem rozpocznie się od początku proces oskarżonego o pedofilię Bartłomieja M., aktora i byłego kandydata PiS w wyborach do Sejmu – ustalili dziennikarze Radosław Gruca z RadioZET.pl i Mariusz Gierszewski z Radio ZET' - czytamy na stronie radiozet.pl. Treść aktu oskarżenia ma być ohydna. Jak wskazuje portal, obejmuje on aż "14 zarzutów przeciwko wolności seksualnej, w tym popełnienie dziewięciu gwałtów".

Proces gwiazdora "Klanu" i "Plebanii". Zmiana składu orzekającego

Dlaczego proces w sprawie gwiazdora "Klanu' i "Plebanii" rozpocznie się od nowa? Co takiego się wydarzyło? - Z uwagi na zmianę składu orzekającego konieczne będzie otwarcie przewodu sądowego, co wynika z obowiązującej w procesie karnym zasady niezmienności składu orzekającego - tłumaczy w rozmowie z portalem radiozet.pl rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Mirosława Chyr. Jak wskazuje serwis "u podstaw tej decyzji leży pismo przekazane sądowi pod koniec sierpnia przez ławniczkę zasiadającą w składzie orzekającym". Kobieta miała poprosić o zwolnienie na około dwa miesiące.

