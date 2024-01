Gwiazdor "Kogla-Mogla" nie ma telefonu komórkowego. "Jak komuś zależy, to mnie znajdzie"

Zdzisław Wardejn to doświadczony aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, zdobywca wielu nagród za swoje osiągnięcia artystyczne. Karierę rozpoczął w teatrze, jednak największa rozpoznawalność przyniosła mu postać docenta Mariana Wolańskiego z komedii „Kogel Mogel”, którego kolejna - 5. już część - właśnie miała swoją premierę. Wardejn jest znany z wszechstronności aktorskiej, potrafiąc z powodzeniem wcielać się w różnorodne postacie, zarówno te dramatyczne, jak i komediowe.

Zdzislaw Wardejn nie ma komórki: "Wszyscy dziś mają telefony, ja nie muszę"

Okazuje się, że aktor ma dosyć specyficzne podejście do zdobyczy techniki, a szczególnie do telefonów komórkowych. Otóż... w ogóle ich nie używa. Wyjaśnił oczywiście dlaczego i powód może zaskakiwać, ale raczej nikogo nie zdziwi. Aktor nie chce być podsłuchiwany. Nasuwa się jednak pytanie, czy w związku z niechęcią do komórki nie traci ciekawych propozycji. Najwyraźniej jednak gwiazdor nie ma z tym problemu. "Jak komuś zależy, to mnie znajdzie. Wiele razy już się o tym przekonałem. Proszę mi wierzyć, że świetnie mi się żyje bez telefonu. A jak potrzebuję do kogoś zadzwonić, to proszę jakąś miłą panią, żeby mi pożyczyła komórkę i załatwiam, co trzeba. Wszyscy dziś mają telefony, ja nie muszę" - powiedział w rozmowie z Plejadą aktor.

