Gwiazdor kultowego serialu został aresztowany. Prowadził pod wpływem alkoholu

82-letnia Agnieszka Perepeczko wreszcie to zrobiła. "Uwaga, uwaga!". Zawstydziła ludzi młodszych o dekady

Dagmara Kaźmierska pokazała, jak Conan uczy się "na neonatologię". "Rano, wieczór, we dnie, w nocy"

"Tajemnice Smallville": Gwiazdor serialu aresztowany za jazdę pod wpływem

Tom Welling to amerykański aktor i reżyser. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w serialu "Tajemnice Smallville", gdzie wcielał się w młodego Supermana. Produkcja doczekała się aż dziesięciu sezonów.

W rozmowie z magazynem "TV Giude" aktor przyznał, że nie jest fanem komiksów o superbohaterach. Cenił za to i szanował Christophera Reeve’a, który grał Supermana w kultowych filmach. Rola młodego Clarka Kenta była przełomem w karierze Wellinga.

W 2001 roku został ogłoszony przez magazyn "People" jedną z największych gwiazd w branży filmowej. Rok później zdobył nagrodę Teen Choice Awards. Praca nad serialem pozwoliła mu rozwinąć się nie tylko jako aktor, ale również reżyser. Po zakończeniu produkcji założył własną firmę filmową. Wystąpił rownież w serialu "Lucifer" oraz filmach "Draft Day", "The Choice" i "The Fog".

Zobacz również: Danuta Martyniuk rozjuszyła internautów. Poszło o Owsiaka! Ale komentarze!

Tom Welling czeka na rozprawę

Od kilku dni o aktorze jest głośno nie za sprawą nowej roli, ale problemów z prawem. W nocy 27 stycznia został on aresztowany na parkingu restauracji Arby's w Yreka w Kalifornii. Następnie został on przewieziony do aresztu szeryfa hrabstwa Siskiyou.

Według informacji portalu TMZ, Welling poziom alkoholu we krwi aktora "był na poziomie lub powyżej ustawowego limitu 0,08 procent". Kilka godzin później został on wypuszczony na wolność. Jednak czeka go rozprawa, która ma się odbyć 11 marca.

Dzień przed aresztowaniem 47-letni Tom Welling świętował urodziny swojej żony, Jessiki Rose Lee Welling. Para pobrała się w 2019 roku. Wychowują razem dwójkę dzieci.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin naszemu Aniołowi, który sprawia, że nasze marzenia się spełniają i inspiruje nas jeszcze bardziej! Kochamy Cię do księżyca i z powrotem! - napisał aktor.

Zobacz również: Justyna Steczkowska ma problemy finansowe? Wszystko zdradziła

Autor:

Syn Zenka Martyniuka aresztowany w sylwestra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak Budda dziękuje za pomoc w wyjściu z więzienia! Obłędnie droga fura!