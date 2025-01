Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" wystąpi już niedługo, bo 14 lutego 2025 roku na koncercie polskich preselekcji do Eurowizji 2025. W najnowszym wywiadzie wokalistka wyjawiła, dlaczego nie przygotowała jeszcze teledysku do swojej piosenki "Gaja". Prozaiczny powód?

Justyna Steczkowska bardzo intensywnie przygotowuje się do preselekcji. Nie ma co ukrywać, że zostało bardzo mało czasu. W rozmowie z dziennikarzami portalu pomponik.pl wyjawiła też, dlaczego nie przygotowała teledysku promującego piosenkę "Gaja".

Okazuje się, że wokalistka nie ma pieniędzy, które mogłaby wyłożyć na produkcję oraz promocję teledysku "Gaja". Jak wiadomo, gwiazda chciałaby, aby wszystko wyglądało profesjonalnie, a to drogo kosztuje.

Brakiem pieniędzy oczywiście, jak to zwykle przy takich dużych teledyskach. Poprzednim razem płyta kosztowała mnie dużo pieniędzy. [...] Budżet domowy się skończył, więc teraz będziemy szukali finansowania 'Gai'. Więc jeśli ktoś jest chętny, żebyśmy reprezentowali jego produkty i zrobili fantastyczny teledysk, który zachwyci świat, to zapraszamy do współpracy - powiedziała wprost Steczkowska.

Artystka została też zapytana o to, dlaczego nie chce założyć zbiórki, która pomogłaby jej w opłaceniu wymarzonego teledysku.

Boję się takiej medialnej zadymy, że "Steczkowska zbiera pieniądze". Jak ja już widzę te tytuły, to wszystkiego mi się odechciewa. I potem to poleci w złą stronę. Dla mnie to jest osobiście trudne. Więc może spróbujemy innym kanałem. A jak fani będą chcieli w tym pomóc, to na pewno też mają mnóstwo pomysłów na to, jak zdobyć pieniądze na 'Gaję'. Myślmy razem - powiedziała Steczkowska.