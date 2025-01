Steczkowska bez ciuchów wskoczyła do lodowatej wody i zaśpiewała na cały głos! Mamy zdjęcia!

Justyna Steczkowska po raz pierwszy pokazała swoim fanom, co robi przed każdym występem. Gwiazda wskoczyła do wanny pełnej lodowatej wody, a następnie wynurzyła się z toni tylko w cienkich paseczkach tu i ówdzie. Następnie szczupluteńka wokalistka wydała z siebie potężny głos. Jak oświadczyła, robi to przed każdym występem, aby się odstresować. Jest na co popatrzeć, zobacz to w naszej galerii!