Gwiazdor "Na dobre i na złe" ma problemy. Pracownicy piszą o niskich pensjach, zwolnieniach i chaosie

List otwarty aktorów to ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego wystosowali członkowie KZ ZZAP, KZ Solidarność, Koła ZASP oraz pracowników niezrzeszonych pracujących w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W piśmie opublikowanym na e-teatr.pl oskarżają dyrekcję placówki o szereg nieprawidłowości.

- Dyrekcja przestała odpowiadać na naszą chęć spotkania i rozmowy. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak w desperacji szukać pomocy na zewnątrz, mając na względzie dobro Teatru i jego zasłużonych pracowników. Od momentu objęcia stanowiska Dyrektora Teatru przez Pana Redbada Klynstra-Komarnickiego, w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie zapanował chaos. Od trzech lat mamy do czynienia z ciągłą rotacją w kierownictwie Teatru (7 zastępców dyrektora i niezliczona ilość pełnomocników) oraz na stanowiskach administracyjnych. Mamy do czynienia z pogłębiającym się chaosem organizacyjnym, z niejasnościami finansowymi (np. komentowana w mediach sprawa dotycząca nagród rocznych). Mamy do czynienia ze zwolnieniami lub własnowolnymi rezygnacjami wieloletnich pracowników Teatru oraz frustracją tych, którzy nadal pracują. Zwalniane są osoby z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, które pełniły funkcje kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Teatru od strony administracyjnej, jak np. kierowniczka Działu Edukacji, specjaliści do spraw sprzedaży, czy kadrowa. Zwalniani są również pracownicy, którzy swoimi umiejętnościami i talentem w znaczący sposób wpływają na jakość artystyczną spektakli – zawsze wysoko cenione przez realizatorów osoby zatrudnione w pracowni plastycznej czy ślusarskiej - czytamy w liście.

Pismo skupia się także na warunkach finansowych zatrudnionych pracowników teatru

- Zespół techniczny, stanowiący największą grupę pracowników, pracuje za najniższą krajową. Od trzech lat Dyrektor obiecuje podniesienie wynagrodzeń, aby poprawić sytuację tej grupy pracowników. Jak do tej pory żaden z pracowników nie dostał podwyżki. Część z nich zarabia wręcz mniej za wykonywanie tych samych obowiązków i poświęcając się w pełni Teatrowi. Inni zaś, pomimo przywiązania i oddania temu miejscu zwalniają się, aby spróbować poprawić swoją sytuację materialną w innym miejscu pracy - donoszą sygnatariusze.

W liście czytamy także, że na spektaklach jest bardzo niska frekwencja, często sięgająca jedynie 40 procent. Padł także zarzut wynajęcia foyer teatru "pewnej firmie, która urządziła dyskotekę z muzyką disco polo dudniącą na pół miasta".

Kolejne zarzuty pod adresem dyrektora

- Podczas trzech lat dyrekcji Pana Redbada Klynstra-Komarnickiego, Teatr nie uczestniczył w żadnym znaczącym festiwalu. Ze względu na chaos organizacyjny, który zapanował za nowej dyrekcji, odwrócili się od Teatru znakomici reżyserzy, którzy swoimi spektaklami zrealizowanymi w tym Teatrze rozsławili zarówno tę instytucję, jak i jej zespół artystyczny na arenie ogólnopolskiej. (...) Teatr stracił swoje znaczenie na mapie teatralnej Polski - czytamy dalej w liście do ministra kultury.

Jest także o niskich zarobkach aktorów. - Aktorzy zatrudnieni na etacie w Teatrze im. J. Osterwy pozostają jednymi z ostatnich w Polsce zatrudnionych w instytucji o podobnym profilu, którzy od stycznia 2023r. nie otrzymali wyrównania pensji zasadniczej do ustawowej minimalnej płacy krajowej, wbrew opiniom Departamentu Legislacyjnego MKiDN i Głównego Inspektoratu Pracy - donoszą autorzy pisma.

Padają konkretne stawki. - Jedynym stałym składnikiem wynagrodzenia aktora jest pensja zasadnicza, która dla większości aktorów wynosi 3010 zł brutto – czyli o 590 zł mniej niż obecnie wynosi minimalna płaca krajowa - czytamy.

- Dyrektor poinformował nas, że opinia MKiDN nie jest dla niego w tej kwestii wiążąca. Uważamy to za haniebne, szczególnie w instytucji, która jest współprowadzona finansowo zarówno przez Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor swoją decyzję argumentuje tym, że według wyliczonej przez niego mediany, aktorzy w teatrze zarabiają „rynkowo” - dodają rozgoryczeni (tu całość listu).

Redbad Klynstra-Komarnicki odpowiada na zarzuty

- Jesteśmy obecnie na finiszu zmian związanych z restrukturyzacją, które budzą duży niepokój. Od rozpoczęcia przeglądu kadr we wrześniu 2022 r. w Teatrze mieliśmy kilkanaście różnych kontroli realizowanych głównie na podstawie donosów byłych pracowników, w tym 3-miesięczną kontrolę z NIK. Żadna z kontroli nie wykazała rażących zaniedbań, a jedynie niedociągnięcia, co na tle innych kontrolowanych instytucji kultury (choćby prze NIK) wypada dobrze - czytamy w jego liście przesłanym serwisowi e-teatr.pl

Redbad Klynstra-Komarnicki, który jest mężem aktorki Emilii Komarnickiej-Klynstry, pisze, że kierowana przez niego placówka otrzymała m.in. 14 milionów euro ze środków unijnych na remont siedziby Teatru – zabytkowego budynku z 1886 roku.

- W pierwszej połowie 2022 roku po zakończeniu pandemii, Teatr miał stratę wynoszącą prawie 700 tysięcy złotych, a po dokonaniu pierwszej części restrukturyzacji na koniec 2022 roku wynik Teatru był już 90 tys. na plusie, przychody ze sprzedaży zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. (...) Aktorzy w roku 2022 zagrali prawie dwukrotnie więcej spektakli niż w 2021 roku, a ich zarobki w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły średnio miesięcznie 7500 złotych brutto - poinformował dyrektor (tu całość jego listu).

Koniec Na dobre i na złe. Aktorzy zagrali już ostatnie sceny! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.