Gwiazdy "1670" od Netflix biją rekordy na aukcjach WOŚP. Nie do wiary, ile trzeba zapłacić za kremówkę z Wadowic

"1670" to prawdziwy hit Netflix. Od jego premiery minęło już kilka tygodni, a wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji na platformie. Popularnością cieszą się także aktorzy występujący w tym serialu. Michał Sikorski, czyli serialowy Ojciec Jakub, wystawił na licytację "kremówkę i spacer po Wadowicach z Ojcem Jakubem z 1670". Jak czytamy w opisie: "Na licytację trafia dziś jedyne i niepowtarzalne zaproszenie na kremówkę i spacer po Wadowicach z aktorem Michałem Sikorskim, wcielającym się w postać ojca Jakuba Adamczewskiego, syna Jana Pawła Adamczewskiego w serialu Netflixa". Aukcja została zakończona, a kwota, jaką udało się osiągnąć, wynosi 35 101 zł!

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się druga aukcja związana z serialem. "Wspólny ziemniaczany posiłek z Zofią i Janem Pawłem", czyli z Katarzyną Herman i Bartłomiejem Topą, na ten moment wart jest 50 100 złotych, a licytacja wciąż trwa. "Zapraszamy Państwa do wylicytowania spotkania z nami, okraszonego ziemniaczanym posiłkiem (do wyboru bulwy, ziemniaki, pyry i kartofle). Dania przygotują najlepsi nasi kucharze, pracujący czasowo w zaprzyjaźnionym Pałacu w Małej Wsi (zaledwie parę dni drogi od Adamczychy). Możliwości jest wiele: spacer wśród starodrzewiu modrzewiowego, kąpiel w przeręblu, wizyta w Pałacowej Kaplicy etc. etc." - czytamy.

Herman i Topa pojawili się w niedzielę w studiu WOŚP i nie kryli swojego zaskoczenia, widząc jaką kwotę udało się osiągnąć.

Tak OSZPECILI Annę Dymną w serialu Netflixa "Wielka woda". Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.