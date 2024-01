Tego się nikt nie spodziewał. Dawid Kwiatkowski doprowadził fana do łez. Co za sytuacja!

Chylińska sprzedaje używane trampki, a Foremniak sukienkę z show TVN. Tak gwiazdy wspierają finał WOŚP

Co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stara się uzbierać jak największą sumę pieniędzy, by pomóc w zakupie sprzętu medycznego potrzebnego w polskich szpitalach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie towarzyszące zbiórce pieniędzy aukcje internetowe. Jakie przedmioty tym razem trafiły na sprzedaż? Mieczysław Hryniewicz (74 l.), czyli gwiazdor serialu „Zmiennicy”, przekazał kultowe pamiątki z produkcji, Małgorzata Foremniak (57 l.) postanowiła pożegnać się z sukienką, w której wystąpiła podczas finału 14. edycji „Mam talent!”. Inna gwiazda show TVN - Agnieszka Chylińska (47 l.) wystawiła swoje… trampki. „Agnieszka Chylińska zawsze wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem postanowiła przekazać na licytację swoje kultowe trampki, w których występowała na koncertach Trasy Koncertowej, promującej album „PINK PUNK”, wyśpiewując swoje przeboje” - czytamy w opisie. Namalowany własnoręcznie obraz podarował z kolei Artur Barciś (67 l.). Kto ma ochotę na wyjątkowe spotkanie z gwiazdą, może wziąć udział w licytacji Joanny Przetakiewicz (56 l.). Projektantka oferuje „spotkanie z rozmową od serca w ulubionej restauracji”. „Wiem, że nie ma nic bardziej cennego niż czas poświęcony sobie. Niż uwaga, szczera rozmowa, energia - bardzo specjalna, której ani przez telefon, ani przez żadne spotkanie online nie jesteśmy w stanie sobie dać. I właśnie ta energia to coś, co chcę Wam przekazać podczas spotkania z rozmową od serca” - napisała.

Aukcje potrwają jeszcze kilka dni. Każdy zdąży wziąć w nich udział. Przeszkodą mogą być jedynie pieniądze, bo tanio nie jest.

