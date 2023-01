Kinga Rusin chwali się, ile przekazała na WOŚP. Przy okazji uderza w obóz rządzący

Dominika Gwit padła ofiarą internetowego oszustwa! Teraz ostrzega swoich fanów: "Nie wiadomo, co to za TRUCIZNA"

Kinga Rusin to obywatelka świata. W trakcie pandemii koronawirusa wyjechała z Polski i przez ten czas zdążyła odwiedzić kilkanaście różnych państw. Malediwy, Australia, Grecja, Zambia, Francja, Tanzania i Kostaryka – to tylko niektóre z nich. Dziennikarka może pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, a każde nazywa swoim domem, trudno więc powiedzieć, gdzie właściwie mieszka. Ostatnie wideo wskazuje na Kostarykę... Na tle pięknych widoków, pochwaliła się, jak dużą kwotą wsparła WOŚP.

Kinga Rusin atakuje PiS. Ile przelała na WOŚP?

"My z Markiem tradycyjnie, jak co roku, też chcemy się dołożyć do wspólnej orkiestrowej skarbonki! Zasilimy konto WOŚP ponad 30. tysiącami złotych, żeby wesprzeć zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki SEPSY. Serdecznie namawiamy do wpłat i licytacji. Każdy gest MA znaczenie" - napisała była gwiazda z TVN.

