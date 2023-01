Kinga Rusin otwiera się na temat seksu. Wróciła do czasów młodości...

Do 2006 r. Kinga Rusin była żoną Tomasza Lisa (57 l.). Urodziła dwie dorosłe już córki. Od czasu rozwodu nie związała się już formalnie z żadnym mężczyzną. Jednak od 13 lat jest w związku z adwokatem Markiem Kujawą. I mimo iż w ich relacjach bywało różnie, ostatnio przeżywają świetny okres. Czuć teraz w tym, co robią, miłosną chemię. Może to wynik tego, że zamieszkali w tropikach. A może była gwiazda TVN w końcu uwolniła się od życiowej traumy?

W 2010 r. Rusin, razem z Małgorzatą Ohme (44 l.) wydały książkę „Co z tym życiem?”. Dla Kingi była to pierwsza taka spowiedź. Nie zabrakło refleksji na temat życia seksualnego.

Kinga Rusin szczerze o seksie

„Jeszcze jako młoda żona dostałam lekcję życia od jednej z moich amerykańskich przyjaciółek. Ona, kobieta z długim małżeńskim stażem, i ja zaraz po ślubie. Słuchałam tego, co mówiła, z wielkim zainteresowaniem, chociaż nie do końca rozumiałam, o co jej chodzi. Teraz wracam często myślami do tamtej rozmowy i chyba już wiem, co chciała mi przekazać. Wiele lat po tym spotkaniu mogę w końcu powiedzieć, że się z nią zgadzam. Powiedziała mi mianowicie, że w małżeństwie dobry seks jest ważniejszy niż jedność myśli i celów. Żeby być ze sobą długo i nie mieć siebie dosyć, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. I to powinien być właśnie seks – przekonywała mnie. Uważała, że jeżeli w chwilach kryzysu możesz sobie przypomnieć wspólne intymne momenty, w których było wam razem dobrze, to łatwiej przezwyciężyć wszelkie trudności” – opisywała swoje życie Rusin.

Kinga Rusin: Seks to akt odwagi

Kinga ma też inne przemyślenia na temat życia erotycznego. Wręcz filozoficzne. „Akt seksualny jest dla człowieka naturalny, ale wymaga też dużej odwagi. Kiedy, jak nie właśnie w tych intymnych momentach, najlepiej widać, kto jaki jest. Nie tylko zdejmujemy wtedy ubranie, ale spadają też z nas maska i pancerz, które potrafimy zakładać na co dzień. Odważni okazują się często nieśmiali, a w niepozornych wstępuje demon...”.

Teraz, patrząc na szczęśliwą gwiazdę u boku ukochanego, można pomyśleć, że odkrywa całkiem nowe strony seksu. Może niebawem podzieli się tym ze swoimi fanami.

