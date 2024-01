Nie żyje syn gwiazdy kultowego programu uwielbianego przez Polaków. 39-latek przedawkował narkotyki

Znane jest nazwisko kolejnego uczestnika „Tańca z Gwiazdami”. To dziennikarz!

Richard Harrison (59 l.) to amerykański biznesmen i znany z programu "Gwiazdy Lombardu" nadawanego przez stację History. Prowadzi on od 1989 roku lombard „Gold & Silver Pawn Shop” w Las Vegas, który wcześniej miał razem ze swoim ojcem, Richardem „Staruszkiem” Harrisonem (+77 l.), weteranem marynarki wojennej. W dzieciństwie stracił brata, Sherry' ego, który zmarł w wieku zaledwie 6 lat. Teraz spotkała go kolejna tragedia, przedwczesna śmierć syna, Adama.

- Nasza rodzina pogrążona jest w żałobie z powodu śmierci Adama. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Chcemy w spokoju opłakiwać śmierć Adama" - czytamy w oświadczeniu rodziny opublikowanym przez Page Six. - Zawsze będziesz w moim sercu! Kocham Cię Adam - dodał Rick Harrison na Instagramie, publikując zdjęcie z synem.

Przypomnijmy, że "Gwiazdach lombardu" oprócz Rick Harrison pojawia się także jego drugi syn, Corey „Big Hoss” oraz przyjaciel rodziny, Austin „Chumlee” Russell.