Gwiazdy „M jak miłość” i „Rancza” w świątecznym hicie. Komedia „Uwierz w Mikołaja” powraca z jeszcze większą dawką humoru i wzruszeń

W nowej odsłonie kinowego hitu widzowie będą mogli poznać dalsze losy bohaterów – Agnieszki (Aleksandra Grabowska), jej babci Heleny (Teresa Lipowska), a także Ani (Agnieszka Więdłocha), jej córeczki Zosi (Wiktoria Nowak) oraz ukochanego – Roberta (Mateusz Janicki), a także sympatycznych mieszkańców domu seniora „Happy end”. Boże Narodzenia już raz pomogło im radykalnie odmienić swoje życie i odnaleźć szczęście. Nic jednak nie trwa wiecznie, a los nie przestaje wystawiać na kolejne próby bohaterów oraz ich wiarę w potęgę miłości, choć pozornie nadchodzące święta zapowiadać się będą radośnie.

Czy dotarły do Ciebie wieści o premierze "Uwierz w Mikołaja 2"? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tuż przed Bożym Narodzeniem Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostanie na czas ich nieobecności pod opieką babci Sabinki (Marta Lipińska), jednak seniorka niespodziewanie poczuje się gorzej i trafi do szpitala. Zmartwiona dziewczynka będzie przekonana, że tylko pomoc prawdziwego Świętego Mikołaja może pomóc jej opiekunce, postanawia więc udać się w drogę na drugi koniec kraju, by go odnaleźć. Na horyzoncie pojawi się też także nowy, tajemniczy pensjonariusz domu seniora (Olgierd Łukaszewicz) oraz macocha dziewczynki, Aldona (Michalina Sosna), która zrobi wszystko, by zostać gwiazdą telewizji. W obsadzie pojawi się również inny znany z „M jak miłość” aktor – Mikołaj Roznerski, z kolei fani „Rancza” zobaczą na ekranie nie tylko Martę Lipińską, ale także Cezarego Żaka.