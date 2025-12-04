Gwiazdy "Na sygnale" w nowym, wyjątkowym filmie. Co wydarzy się w "Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią"?

Po zeszłorocznym sukcesie "Mikołaja na sygnale" Telewizja Polska przygotowała kolejną odsłonę świątecznego hitu z gościnnym udziałem Andrzeja Grabowskiego, Mikołaja Roznerskiego, Tomasza Ciachorowskiego, Dariusza Toczka, Marka Molaka i Filip Kowalewicza. W filmie wystąpi cała obsada serii "Na sygnale": Kamil Błoch, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Paulina Zwierz, Anna Wysocka – Jaworska, Tomasz Piątkowski, Izydor Łobacz, Adam Turczyk, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Kamil Wodka, Hubert Jarczak, Anna Lemieszek, Justyna Sieniawska, Jarosław Gruda, Adrianna Jagiełło, Aleksandra Kądziołka, Konrad Darocha i Krystyna Tkacz. W rolę sobowtóra Świętego Mikołaja wcieli się Andrzej Grabowski.

Film w reżyserii Grzegorza Wallera, ze scenariuszem Marcina Wysockiego i Dominika Gąsiorowskiego, kontynuuje styl pierwszej części – pełen świątecznej atmosfery, humoru i ciepła. Całość fabuły znów oparta jest na sprawdzonej i lubianej marce serialu "Na sygnale". W Leśnej Górze nadchodzi kolejna Wigilia, jednak zamiast spokojnego dyżuru ratownicy od samego rana zmagają się z serią wyjątkowo pechowych zdarzeń.

Fabuła "Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią"

Doktor Góra zupełnie przypadkowo zostaje wplątany w kryminalną intrygę i nieświadomie uczestniczy w kradzieży, co ostatecznie kończy się dla niego… pobytem w areszcie. W tym samym czasie Piotr udziela pomocy kurierowi, który uległ wypadkowi, przewożąc świąteczne przesyłki. W chaosie związanym z interwencją ginie jednak prezent zamówiony dla Lidzi. Zdeterminowany, by go odnaleźć, Piotr rusza w pełne pośpiechu i emocji poszukiwania.

Kolejne trudności spadają na doktora Dobromira Lisickiego, pod którego opiekę trafia jego rezolutny, ośmioletni chrześniak Gniewko. Lisicki próbuje pogodzić obowiązki służbowe z opieką nad chłopcem, co prowadzi do serii komicznych i nieprzewidywalnych sytuacji.

Dodatkowo Lisicki przyjmuje niezwykłego pacjenta – zegarmistrza Krystiana łudząco podobnego do Świętego Mikołaja. Gdy Gniewko dowiaduje się, że "Mikołaj" potrzebuje pomocy lekarza, przeżywa dramat! Zaczyna wierzyć, że z powodu tej niedyspozycji… tegoroczne święta mogą nie dojść do skutku.

Czy ratownicy opanują świąteczny chaos i zdążą przed Wigilią? Odpowiedź przyniesie premiera filmu: 5 grudnia na platformie TVP VOD.

Na sygnale. Ratownicy z Leśnej Góry zapraszają na nowy sezon! Będą zmiany w emisji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.