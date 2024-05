Gwiazdy olśniewają w Sopocie! Sykut-Jeżyna odsłoniła dekolt do pępka!

Po latach przerwy wraca do tv. Co działo się z Tatianą Okupnik?

Drugi dzień z rzędu wielkie gwiazdy polskiego show-biznesu zachwycają w Sopocie. Trwający właśnie Polsat Hit Festiwal to okazja na zaprezentowanie się od jak najlepszej strony. Wiedzą o tym zwłaszcza gwiazdy stacji. Na ściance zaprezentowały się osoby związane z Polsatem oraz wykonawcy, których zobaczymy dziś na scenie.

Patrząc na stylizacje gwiazd nie da się zaprzeczyć, że show zdecydowanie ukradła Paulina Sykut-Jeżyna. W sukni do ziemi wyglądała niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Wcięcia podkreśliły jej idealną figurę. Prezenterka zdecydowała się również odsłonić nieco więcej za sprawą pokaźnego dekoltu. Dzień wcześniej Sykut-Jeżyna zachwycała w połyskliwej sukni w różowym kolorze.

Panie postawiły na soczyste kolory

Z kolei Katarzyna Cichopek, która powróciła do Polsatu, postawiła na soczystą zieleń. Później na scenie zaprezentowała się w eleganckiej kreacji w fioletowym odcieniu. Na wiosenny kolor zdecydowała się również Ania Dąbrowska. Piosenkarka wystąpiła na scenie podczas koncertu "Debiutowali w Polsacie".

Podczas tego segmentu nie mogło zabraknąć również Krzysztofa Zalewskiego, który podobnie jak Dąbrowska swoja muzyczną karierę zaczynał od programu "Idol". Muzyk postawił na wyjątkowo spokojną stylizację. Czerń wybrał również Kuba Badach.

Kolory i błysk pojawiły się za to w stylizacji Majki Jeżowskiej, która podczas festiwalu zagrała koncert jubileuszowy. Muzyczna ulubienica wszystkich dzieci na scenie, co prawda ubrana była w czarną sukienkę z błyszczącymi kamieniami, to dół kreacji zdobiły różowo-żółte frędzle. Piosenkarka narzuciła na siebie jeszcze różową kurteczkę.

