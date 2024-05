Obłęd kreacji gwiazd w Sopocie! Kayah i Paulina Sykut zaszalały z różem! A Doda to już w ogóle odpał!

jkk 21:49

Kayah i Paulina Sykut nieźle zaszalały z różem w Sopocie. Ich stroje aż biją po oczach! Doda na ich tle prezentuje się jak pensjonarka, ale nie uwierzycie, co ona ma na szyi... Festiwal w Sopocie przyciągnął cały tłum gwiazd, a one nie żałowały kasy na stroje. Roxie z kolei postawiła na minimalizm - za to pokazuje seksowne ciało. I jak poszło naszym gwiazdom, oszołomiły Was swoim wyglądem? Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć!