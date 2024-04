Gwiazdy uciekły na Wielkanoc za granicę. Święconka Olejnik to hit! Gdzie wyjechały Kożuchowska, Kukulska, Socha i inni?

Gwiazdy spędzają Wielkanoc za granicą

Jeśli chcieli wyjechać do cieplejszych miejsc, to się przeliczyli. W Polsce w święta termometry wskazywały nawet 25 stopni. W Hiszpanii i we Włoszech trzeba zaś było chodzić w kurtkach. Ten pierwszy kierunek na świąteczne wojaże wybrały zaprzyjaźnione Małgorzata Socha (43 l.) i Natalia Kukulska (48 l.), które zabrały na wspólny wypad całe swoje rodziny.

Włochy wybrały z kolei Monika Olejnik, która z partnerem postanowiła zwiedzić Materę, i Małgorzata Kożuchowska, która wypoczywała w Rzymie. Dziennikarka w Wielką Sobotę poszła do kościoła ze święconką. Nie miała jednak koszyka, więc kilka różnych owoców, które miała pod ręką, włożyła do szklanego talerza i to z nim poszła do kościoła.

Borys Szyc (45 l.) z żoną Justyną razem z przyjaciółmi polecieli na Maltę. Towarzyszyli im m.in. Omenaa Mensah (44 l.) i biznesmen Rafał Brzoska (47 l.).

Dla Magdy Gessler (70 l.) najważniejsza jest rodzina, więc do Albanii wyjechała razem z córką Larą (34 l.), wnukami i swoim 93-letnim ojcem.

Zobaczcie w naszej galerii, jak gwiazdy spędzały Wielkanoc.