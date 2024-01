Gwiazdy zagrały dla Owsiaka

Andrzej Rosiewicz harował przez 70 lat i wszystko na nic. Potworny smutek, to się nie mieści w głowie

Znany sportowiec dołączył do grona uczestników kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". "Kondycyjnie będzie trudno mu dorównać"

To już 9 tys. odcinków

Gwiazdy kwestują i masowo odwiedzają sztab WOŚP

WOŚP cenne rzeczy, które wciąż jeszcze można licytować. Do studia 32. Finału WOŚP w Warszawie przybyło mnóstwo gwiazd, m.in. wspierająca od samego początku działalność Owsiaka - Agata Młynarska (58 l.), Malwina Wędzikowska (42 l.), która dumnie kwestowała z puszką, Anna Lewandowska (35 l.), Ewa Chodakowska (41 l.), Dorota Gardias (43 l.), Andrzej Seweryn (77 l.), Michał Szpak (33 l.), czy Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec (27 l.). W Krakowie Fundację wspierała Anna Dymna (72 l.). – WOŚP jest jak serce, które bije. To bardzo ważny dzień, który przedłuża się później na wszystkie dni w roku – powiedziała aktorka w rozmowie z PAP. W ubiegłym roku zebrano ponad 244 mln zł. Czy tym razem padnie kolejny rekord? Tego dowiemy się za jakiś czas, kiedy wszystkie aukcje dobiegną końca. Tymczasem liczniki na koncie fundacji w niedzielę ok. godz. 14.30 pokazywały blisko 61 mln zł!

Dorota Goldpoint coraz częściej widywana jest u boku Pawła Deląga. Co łączy aktora i projektantkę?