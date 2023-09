Hakiel ujawnił, jak dzieci przeżyły jego rozstanie z Cichopek. Smutne słowa o córce. Serce pęka

"Kogel mogel" ma już 35 lat! Co pamiętasz z tej kultowej komedii? Sprawdź się w naszym quizie

Marcin Hakiel pojawił się we wtorkowy (5 września) wieczór w programie Kuby Wojewódzkiego. Już podczas zapowiedzi tancerza w sieci zawrzało, a wszyscy byli ciekawi, czy padną pytania o Katarzynę Cichopek. Przede wszystkim ludzie zastanawiali się, czy Hakiel postanowi na nie odpowiedzieć. Tymczasem okazuje się, że celebryta nie zamierzał gryźć się w język i ze szczegółami opowiadał o swoim życiu prywatnym. Stwierdził na przykład, że Cichopek i jej nowy partner Maciej Kurzajewski uczynili sobie z niego "pożywkę medialną", a to nie jedyne gorzkie słowa, jakich używał w ich kierunku. Marcin Hakiel zabrał również głos na temat tego, jak dzieci przeżyły jego rozstanie z mamą, Katarzyną Cichopek. Ujawnił, jak to zniosły. I wówczas padły smutne słowa, aż serce pęka na samą myśl o córeczce pary.

Marcin Hakiel, mówiąc o kulisach swojego związku i rozstania z Katarzyną Cichopek, niespodziewanie na wizji w TVN poruszył także temat dzieci. Zdradził Kubie Wojewódzkiemu, jak 9-letnia Helenka i 13-letni Adam przeżyli rozstanie rodziców.

- Syn szybciej zrozumiał, bo jest starszy, a z córką czeka nas jeszcze wiele rozmów. Jak ja podjąłem decyzję, że to już koniec, trzeba to było poukładać, dzieciom zapewnić dwa domy. Mamy naprzemienność. Tydzień u mnie, tydzień u mamy. To jest trudne - stwierdził Marcin Hakiel. - Praca się nigdy nie kończy, bo rozwód rodziców jest traumą dla dzieci - dodawał tancerz.

