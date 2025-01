Halina Mlynkova pokazała syna w jego 21. urodziny. Podobny do przystojnego taty?

Ależ to był skandal na planie "M jak miłość"! Dwie gwiazdy, reżyser i dziecko. Ucichło dopiero po 13 latach

Halina Młynkova i Łukasz Nowicki byli małżeństwem przez prawie dekadę, a ich relacja uchodziła za idylliczną. Para doczekała się syna Piotra w 2004 roku, jednak w 2012 roku ogłosili rozstanie. Decyzja o rozwodzie była szeroko komentowana w mediach, ale oboje starali się rozwiązać sprawę z klasą, chroniąc Piotra przed medialnym szumem.

Halina Mlynkova pochwaliła się synem w dniu jego 21. urodzin

Piotr Nowicki właśnie skończył 21 lat. Z tej okazji Halina Młynkova podzieliła się w mediach społecznościowych wzruszającymi słowami:

Mój starszy skarb dzisiaj kończy 21 lat, a ja, jak dziś, pamiętam każdą minutę z dnia jego narodzin… Jestem z niego bardzo dumna i wierzę, że przed Piotrkiem jeszcze mnóstwo wspaniałych chwil i sukcesów. Życzenia składamy sobie osobiście, więc tutaj tylko…. Stooooooolaaaaaat kochaaanieeee!!!!

- napisała na Instagramie piosenkarka, publikując jednocześnie zdjęcie syna. Na pierwszym planie fotografii widać ciekawy tort - nadkrojony, ze świeczką wetkniętą w gwiazdkowy świecznik.

Mam nadzieję, że docenicie oryginalny tort z wczorajszej imprezy urodzinowej

- zażartowała Halina Mlynkova.

Piotr Nowicki to niezły przystojniak. Podobny do mamy czy do taty?

Dziś Piotr Nowicki to już dorosły mężczyzna. Choć rodzice nigdy nie ujawniali szczegółów na temat jego prywatnego życia, wiadomo, że jest ambitnym i utalentowanym młodym człowiekiem. Zarówno Halina, jak i Łukasz wspierają go w jego wyborach, starając się być dla niego wsparciem, ale jednocześnie dając mu przestrzeń do samodzielnego budowania swojej przyszłości.

Choć drogi Haliny i Łukasza rozeszły się, oboje podkreślali, jak ważna jest dla nich relacja z synem. Piotr wychowywał się w otoczeniu miłości i wsparcia, zarówno ze strony mamy, jak i taty. Łukasz Nowicki wielokrotnie w wywiadach wspominał, jak istotne jest dla niego bycie aktywnym ojcem, mimo rozstania z Haliną. Z kolei Młynkova, obecnie żona Marcina Kindla, dbała, by Piotr miał solidne podstawy i przestrzeń do rozwijania swoich pasji.

