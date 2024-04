Hanna Banaszak potwierdza związek z Pawłem Rynkiewiczem. To wieloletni partner Ewy Demarczyk

Hanna Banaszak to jedna z największych dam polskiej piosenki. Wokalistka największe sukcesy odnosiła w czasach PRL-u do dziś ma jednak wielu wiernych fanów. Piosenkarka zawsze chroniła swoją prywatność, nie ustrzegło jej to od plotek. Wciąż niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, ale w jednej kwestii zrobiła wyjątek. Potwierdziła, że jest w związku z wieloletnim partnerem Ewy Demarczyk, Pawłem Rynkiewiczem.