Hanna Śleszyńska podzieliła się ogromną radością! Spełniło się jej wielkie marzenie. Posypały się gratulacje

Wielkie szczęście w rodzinie. Hanna Śleszyńska została babcią

Hanna Śleszyńska to nie tylko uznana aktorka, ale także spełniona kobieta. W 1985 roku gwiazda po raz pierwszy została mamą, a na świat przyszedł jej syn Mikołaj. 10 lat później aktorka po raz kolejny cieszyła się narodzinami syna. Hanna Śleszyńska w jednym z wywiadów wspominała, że żałuje iż nie miała wystarczająco dużo czasu dla sowich synów. Po latach aktorka zaczęła myśleć o swojej kolejnej roli, tym razem babci. Jej synowi to już dorośli mężczyźni, którzy sami zaczęli zakładać rodziny. Śleszyńska wielokrotnie podkreślała, że chciałaby już powitać na świecie wnuki. - Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać babcią, zaglądałam do wózków z małymi dziećmi - mówiła aktorka, cytowana przez tygodnik "Świat i Ludzie". Okazało się, że marzenie kobiety się spełniło. Pod koniec roku została babcią. 29 grudnia 2023 roku na świat przyszedł pierwszy potomek starszego syna Śleszyńskiej. - Kochani. Tak wygląda szczęśliwa babcia, zostałam nią 29 grudnia, gdyż tego dnia urodził się mój wnuk, Tymek - napisała Hanna Śleszyńska za pośrednictwem mediów społecznościowych. Serdecznie gratulujemy.

