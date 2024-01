Sandra Kubicka zdradziła, co je w ciąży. Będziecie zaskoczeni

Szok! Latami Katarzyna Dowbor płaciła na ZUS krocie. I co z tego ma? Emerytura gwiazdy mówi sama za siebie

W życiu Sandry Kubickiej w ostatnim czasie wiele się dzieje. W 2012 roku modelka wróciła do Polski i zajęła się prowadzeniem swoim biznesów. Celebrytka związała się z gitarzystą Baronem. Para po dwóch latach związku ogłosiła zaręczyny. Doszło do nich podczas romantycznej wycieczki do Dubaju, gdzie świętowali 40-te urodziny muzyka. Niewiele potem okazało się, że Sandra Kubicka jest w ciąży. Para z niecierpliwością oczekuje narodzin syna. Gwiazda nie ukrywa stanu błogosławionego i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przeżyciami. Sandra Kubicka wzięła nawet udział w kampanii jednej z marek odzieżowych, gdzie przekonywała, że reklamowane przez nią ubrania świetnie pasują na ciężarne.

Fanki Sandry Kubickiej są zachwycone tym, jak przyszła mama prezentuje się z ciążowym brzuszkiem. Jedna z nich napisała na Instagramie: "Ta to ma figurę nawet w ciąży. Pięknie". Gwiazda odpisała na ten komentarz i przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy o swojej diecie w ciąży. Okazało się, że modelka obecnie jeszcze bardziej dba o siebie, a jej dieta jest zrównoważona i zdrowa. - W ciąży jem zdrowiej niż przed ciążą i uważam, że jest to hit - odpisała Sandra Kubicka.

