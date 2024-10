QUIZ. Klan, Na Wspólnej, Kiepscy. Dopasuj serial do stacji. TVP, TVN, Polsat

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski są ludźmi zamożnymi i nigdy tego nie ukrywali. Przeciwnie celebrytka lubi chwalić się swoim piękną, wielką i wspaniale wyposażona warszawską willą, luksusowymi samochodami i markowymi ciuchami. Fanki chętnie obserwują jej media społecznościowe, szukając inspiracji lub chwili wytchnienia od szarej codzienności.

Klaudia Halejcio zwiedza Turcję... helikopterem

Przeglądając ostatnie posty celebrytki i jej narzeczonego mogą ostatnio przenieść się do słonecznej Turcji, gdzie zakochani wypoczywają w willi, której wynajem za dobę kosztuje tyle, ile wielu Polaków zarabia w miesiąc. Jednak jeden ze wpisów wywołał sporo kontrowersji i sprowokował w komentarzach dyskusję o odpowiedzialności za środowisko naturalne. Klaudia opublikowała fotki z helikopterowej randki z ukochanym. W poście wyjaśniła, że dzięki takiemu sposobowi przemieszczania, nie trzeba martwić się o korki:

Jak podróżować w Turcji, żeby zobaczyć wszystko, a nie utknąć w korkach?

- zadała pytanie, na które odpowiedziała na zdjęciach. Pomysł z helikopterem z pewnością pozwolił im zaoszczędzić im sporo czasu, w przeciwieństwie do pieniędzy - jak wiadomo takie "zbytki" są bardzo kosztowne.

Internauci wytykają Halejcio zbytki brak dbałości o środowisko

Jednak nie to najbardziej zbulwersowało obserwatorów. Choć oczywiście nie zabrakło komentarzy o milionach uderzających do głowy, to zdecydowanie więcej było takich, które zwracały uwagę aktorki na problem zanieczyszczenia środowiska spalinami.

Jak zanieczyszczać nasze powietrze swoimi zachciankami. Bardzo Was lubię, ale jak widzę takie rzeczy i promowanie tego to aż przykro patrzeć. Tyle się mówi o katastrofie klimatycznej, o tym, by ograniczać emisję spalin. Wprowadzamy coraz więcej zakazów, ale do niektórych widocznie to nie trafia. Przykra jest taka ignorancja z Pani strony.

Klaudia nie odpowiedziała na te zarzuty, ale trudno się dziwić, w końcu jest na wakacjach. Za to między obserwującymi wybuchła mocna dyskusja. Cóż zwrócenie uwagi na problem mogło być warte kilku negatywnych komentarzy.

