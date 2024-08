Taylor Swift będzie występować na PGE Narodowy w Warszawie przez trzy dni - 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku. Fani od miesięcy szykują się do koncertów, robiąc "bransoletki przyjaźni" oraz przygotowując stroje. O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz poczuć się częścią tej wielkiej społeczności? Po pierwsze: wspomniane bransoletki. Jedną z akcji podczas koncertu jest wymienianie się tego typu ręcznie robioną biżuterią. Mogą one zawierać różne napisy: nazwy albumów Taylor Swift, ale też hasła szerzące pozytywną energię. Cała zabawa polega na tym, by na miejscu wymieniać się bransoletkami z różnymi, napotkanymi osobami. Mogą, a nawet powinni to być nieznajomi. Druga sprawa to przyśpiewki, jakie stosuje się podczas wykonywania konkretnych utworów. Konieczną jest zaśpiewanie bridge'a razem z Taylor Swift do piosenki "Cruel Summer". Przy "Delicate" należy natomiast przed pierwszym refrenem odliczyć: "one, two, three, let's go b*tch". Z kolei przy "Don't blame me", przed refrenem, krzyczymy "take us to church". Tego typu zasad jest mnóstwo, ale najważniejsza polega na tym, by zwyczajnie świetnie się bawić. Nie brakuje oczywiście wspólnych tańców, jak ten viralowy z TikToka do "Bejeweled". Po wpisaniu nazwy piosenki w wyszukiwarkę z pewnością znajdziecie różne poradniki, jak odwzorować ten krótki taniec.

Idziesz na koncert Taylor Swift? Musisz o tym wiedzieć! Przyśpiewki, tańce i akcje fanów w Warszawie

Fani dwoją się i troją, chcąc, by Taylor Swift zapamiętała swój występ w Warszawie. Jest to jej pierwszy koncert w Polsce, więc jeśli wrażenia będą pozytywne, to kto wie, może jeszcze do nas wróci. Jedna z akcji mówiła o przyniesieniu balonów, lecz z uwagi na zamknięty dach PGE Narodowy - spaliła na panewce. Zamiast tego mamy więc malowanie szczęśliwego numeru Taylor - "13" - na dłoniach, albo tworzenie standardowych kartonów i kartek z napisami, skierowanymi do Swift. Wybierając strój, można natomiast inspirować się konkretnymi erami muzycznymi wokalistki - Reputation to z pewnością węże i czarna stylistka, a Lover to odwrotność: serduszka i wszelki róż. Możliwości jest naprawdę sporo. Fani Taylor Swift w Polsce, czyli Swifties, z pewnością nie zawiodą. Wkrótce się przekonamy! Życzymy wszystkim uczestnikom koncertu udanej zabawy.

