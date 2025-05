Nie da się ukryć tego, że Iga Lis dorastała w otoczeniu kamer czy mikrofonów. Jej matką jest Kinga Rusin, a ojcem Tomasz Lis, byli już małżonkowie, jednak wciąż znane postacie medialne. Choć przez pewien czas było o niej głośno ze względu na relację z Taco Hemingwayem, sama rzadko pojawiała się publicznie i niechętnie udzielała wywiadów. Skupiła się na nauce i realizacji własnych pasji, co przyniosło pierwsze sukcesy.

Iga Lis wraca do mediów. Jej życie bardzo się zmieniło

Ostatnio media obiegła wiadomość, że krótkometrażowy film Igi Lis "Bałtyk" zdobył uznanie krytyków i zakwalifikował się na dwa ważne festiwale. W rozmowie z magazynem "Vogue" Iga nie ukrywała jednak swojego zaskoczenia.

To wszystko jest dla mnie zupełnie niespodziewane. Te filmy powstawały z pasji, z zajawki. Oczywiście mieliśmy ambicje czy marzenia, żeby zostały docenione, ale żeby od razu dwa festiwale, niemal równolegle? To dla mnie wielka radość, a przede wszystkim zaszczyt, bo znaleźliśmy się w tym samym gronie, co twórcy, których znam i podziwiam. Jestem bardzo wdzięczna. Szczęśliwa, ale też zestresowana - mówiła Lis w wywiadzie dla "Vogue".

Do gratulacji dołączyła się również Kinga Rusin, która otwarcie wyraziła dumę z osiągnięć córki. Iga udzieliła kolejnego wywiadu – tym razem "Gazecie Wyborczej". Opowiadała w nim o reżyserii, miłości do kina i zawodowych planach. Zdradziła, że to mama zaszczepiła w niej kinową pasję, zabierając ją od dziecka na wydarzenia kulturalne. Nie chciała jednak zagłębiać się w to, jak wyglądają relacje rodzinne. Szybko zakończyła temat prywaty.

Poznałam ten świat, funkcjonując w nim, chcąc nie chcąc, od dziecka. Dlatego tak ważna jest dla mnie ochrona prywatności - powiedziała we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Wyjaśniła, że chętnie rozmawia o swoich projektach artystycznych, ale kwestie rodzinne i życie osobiste są dla niej granicą, której nie zamierza przekraczać.

O pracy i kinie rozmawiam z dziennikarzami bardzo chętnie i otwarcie, moje życie osobiste zostawiam dla siebie. Będę pilnować, żeby te granice się nie zacierały. (...) Poza tym jestem w takim momencie, kiedy czuję, że sama mogę wziąć odpowiedzialność za siebie i moją pracę - wyznała na zakończenie Iga Lis.

