Iga Wyrwał świętowała 35. urodziny. Skandalistka, której biust znali wszyscy, zmieniła się nie do poznania! Mamy zdjęcia

Iga Wyrwał świętowała 35. urodziny. Skandalistka, której piersi znali wszyscy, zmieniła się nie do poznania!

Iga Wyrwał jako nastolatka wyjechała do Wielkiej Brytanii, aby zrealizować swoje marzenia o byciu modelką. Rozsyłała swoje zdjęcia, a odpowiedzi przychodziły głównie od wydawców magazynów dla mężczyzn.

- Sytuacja życiowa sprawiła, że musieliśmy się z bratem wyprowadzić z Polski i dołączyliśmy do mojej mamy, która była w Anglii już od pół roku. Mój ówczesny partner zaproponował, żebym zrobiła portfolio. Po rozesłaniu profesjonalnych zdjęć do różnych agencji w końcu ktoś się do mnie odezwał. To był mój pierwszy agent. W sumie super, że mnie zauważył, ale gdybym z nim została, to pewnie dalej robiłabym zdjęcia erotyczne i nie miała wpływu na to, gdzie one trafiają. Później nawiązał ze mną kontakt ktoś z poważniejszej agencji. Dzięki temu standard moich zdjęć się poprawił i zawsze wiem, jak są wykorzystywane. Zauważyłam, że w nieszczęściu zawsze mam trochę szczęścia - mówiła przed laty w "Newsweeku".

Nagie zdjęcia modelki ukazały się w m.in. w takich magazynach jak: "Playboy" i "CKM", a ona sama została okrzyknięta przez czytelników magazynu "Nuts" "The Sexiest New Babe in Britain". Szybko okazało się, że karierę zawdzięcza okazałemu biustowi. Sukcesy w Anglii spowodowały, że pojawiła się w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2009 roku. Szybko jednak pożegnała się z show. Niespodziewanie zniknęła z show-biznesu i skupiła się na życiu rodzinnym. W wieku 21 lat została mamą. "Moje dziecko wyrosło na mądrego i przystojnego młodzieńca. Jestem z niego taka dumna i pełna podziwu. Tak wiele uczymy się od siebie każdego dnia" - pisała przed rokiem.

Patrząc na profil Igi Wyrwał na Instagramie, próżno szukać w niej dziewczyny sprzed lat. Dziś prezentuje się zupełnie inaczej.

Magdalena Świder – znana na świecie polska modelka chciała zostać aktorką: „Proponowano mi jedynie rozbierane role” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.