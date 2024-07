To dlatego Zborowska nie ochrzciła dzieci. Powód zaskakuje

Marcin Hakiel rozwód, nowy związek, ciąża partnerki

Marcin Hakiel po rozwodzie z Kasią Cichopek ułożył sobie życie z piękną Dominiką. Ich związek wkraczał na wyższe poziomy relacji w iście sprinterskim tempie. Jeszcze na początku września w programie Kuby Wojewódzkiego tancerz mówił, że dopiero zakończył swój związek (przez jakiś czas Marcin Hakiel był z inną Dominiką). W listopadzie natomiast już zrobił sobie tatuaż będącym symbolem miłości z drugą Dominiką. Ci, którzy myśleli, że i ta relacja szybo się rozpadnie, byli w grubym błędzie. W maju 2024 roku partnerka Marcina Hakiela zdradziła, że jest w ciąży. Na świat zatem przyjdzie trzecie już dziecko uczestnika wielu edycji programu "Taniec z gwiazdami" (z Kasią Cichopek tancerz ma córkę i syna).

Dziewczyna Marcina Hakiela waga. Ile waży Dominika, "pani Hakielowa"?

Już po tym spotkaliśmy zakochanych na rodzinnym spacerze. Marcin Hakiel i jego partnerka w towarzystwie córki tancerza i pieska zajadali się łakociami, a ciężarna Dominika od czasu do czasu kładła rękę na brzuchu. Ostatnio pojawiły się plotki o tym, że partnerzy są już po ślubie. Sama Dominika nazwała siebie "panią Hakielową".Sprawa jest tajemnicza... Zdecydowanie mniej zawiła jest kwestia wagi Dominiki. Jak wiadomo, kobiety rzadko kiedy wprost mówią o swoich kilogramach. Partnerka Marcina Hakiela jest jednak wyjątkiem. Może dlatego, że sama jest bardzo lekka. Dominika pokazała na Instagramie, jak stanęła na wagę łazienkową. Wyszło, ze waży 56,2 kg. W styczniu z kolei była lżejsza o 9 kilogramów (ważyła 47,2 kg). To wydaje się nieprawdopodobne, że Dominika jest taka leciutka. Nawet w ciąży przecież waży niewiele. Ciekawe, co ona je...

Marcin Hakiel już po ślubie?! Ciężarna Dominika chlapnęła o jedno słowo za dużo