Intymne wyznanie Adama Woronowicza. To dlatego zachował czystość aż do ślubu!

Adam Woronowicz zachował czystość do ślubu. Złożył przysięgę jako nastolatek

Adam Woronowicz jako aktor znany jest z tego, że często wciela się w postacie szczególnie ważne dla Kościoła w Polsce. To właśnie on zagrał ks. Jerzego Popiełuszkę w filmie w Rafała Wieczyńskiego "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Adam Woronowicz wcielił się także w Maksymiliana Kolbego w filmie "Dwie korony" Michała Kondrata. Dla aktora wiara ważna jest także w życiu prywatnym. Jak czytamy w portalu pomponik.pl, Adam Woronowicz jako nastolatek "przysiągł sobie, że zachowa czystość aż do ślubu". Wiadomo, że z tego typu deklaracjami bywa potem różnie, ale akurat w przypadku późniejszego gwiazdora polskiego kina nie były to słowa rzucone na wiatr. Swoją przyszłą żonę Agnieszkę Adam Woronowicz poznał jeszcze w szkole średniej. Miłość jednak przyszła później - oboje już wtedy studiowali. Na ślubnym kobiercu stanęli po obronie dyplomów. - Nasze narzeczeństwo trwało kilka miesięcy i postanowiliśmy wziąć ślub. Koledzy z teatru patrzyli na mnie jak na wariata, ale ja wiedziałem, że dłużej nie mogę być sam - wyznał Adam Woronowicz w rozmowie z "Twoim Stylem".

Adam Woronowicz o małżeństwie. "Wielka rzecz, święta rzecz"

Aktor nie miał wątpliwości, że to ta jedyna. Decyzji o życiu w czystości do ślubu nie żałował. - Czekaliśmy na siebie. Warto czekać - podkreślił Adam Woronowicz we wspomnianym wywiadzie. z Kolei w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" zdobył się na szerszą refleksję. - Chłopiec staje się mężczyzną, kiedy poznaje tę jedyną i podejmuje decyzję, że nie opuści jej aż do śmierci. Moja żona była pierwszą kobietą w moim życiu, ja dla niej byłem pierwszym mężczyzną - wyjawił aktor, który uważa, że małżeństwo to "wielka rzecz, święta rzecz". - Ważniejsza niż największe role, które będę grał - zaznaczył wyraźnie w wywiadzie dla magazynu "Ludzie i Wiara". Adam Woronowicz i jego żona doczekali się czwórki dzieci. Razem przeżyli wielką tragedię. Ich najmłodsza córka zmarła. - Ola jest już w niebie - mówił o tym strasznym wydarzeniu aktor.

