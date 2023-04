Irena Jarocka doczeka się filmu o sobie. Zagra ją była dziewczyna Antka Królikowskiego?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spadła z anteny Polsatu! Co się stało?

Pierwsze informacje o biograficznej produkcji pojawiły się pod koniec ub.r. Na szczęście nie skończyło się tylko na pomyśle - prace nabierają rozpędu. „Powstaje film fabularny i czteroodcinkowy serial o Irenie Jarockiej!" – napisała Mariola Pryzwan, autorka książek o Irenie Jarockiej oraz członkini zarządu Fundacji im. Ireny Jarockiej, na swoim profilu na Facebooku. Pomysłodawcą projektu i reżyserem castingu jest Krzysztof Łączak.

Kto zagra Irenę Jarocką? Trwają poszukiwania aktorki

- Jesteśmy na etapie prac scenariuszowych i dokumentacji. Obsadzenie roli Ireny Jarockiej nie jest takie proste. Czeka nas długa i bardzo ciekawa praca, aby znaleźć w aktorce to wszystko, co miała Irena - przyznaje Krzysztof Łączak w rozmowie z Plejadą. - Jeszcze nie wybraliśmy odtwórczyni głównej roli, ale robimy jakieś przymiarki – dodaje.

Jeśli wszystko się uda, zdjęcia ruszą w przyszłym roku. Wśród fanów piosenkarki faworytką do zagrania tytułowej roli jest aktorka i piosenkarka Kasia Sawczuk. Młoda gwiazda pojawiła się m.in. w "The Voice of Poland", a na scenie występuje pod pseudonimem Effy. Zagrała także w muzycznym filmie "Jak zostać gwiazdą". Głośno było także o jej związku z Antkiem Królikowskim (34 l.).

