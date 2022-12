Trwają pracę nad filmem o Irenie Jarockiej! To jednak nie wszystko

Beata Pawlikowska krytykuje świąteczne obyczaje. Zwraca się do Boga! Dostało się choince i karpiowi

Irena Jarocka była jedną z największych gwiazd polskiej estrady lat 70. XX wieku. To ona wylansowała przeboje takie jak "Motylem jestem", "Wymyśliłam cię", "Gondolierzy znad Wisły", "To co zdarza się raz" czy "Odpływają kawiarenki". Jarocka wydała 13 albumów studyjnych i kilkadziesiąt singli. Była również laureatką wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Wokalistka zmarła 21 stycznia 2012 roku po walce ze złośliwym nowotworem mózgu, glejakiem. Śmierć zabrała ją przedwcześnie - miała 66 lat.

Wspaniała wiadomość dla fanów Ireny Jarockiej. Powstanie film i serial o życiu piosenkarki

Pamięć o Irenie Jarockiej jest wciąż żywa. W 2021 roku w gdańskiej Oliwie, na skwerze imienia artystki u zbiegu ulic Żeromskiego i Grottgera, odsłonięto jej pomnik. W październiku ukazała się książka "Irena Jarocka o sobie" autorstwa Marioli Pryzwan. Biografistka zebrała w niej wywiady, których gwiazda udzieliła w ciągu ponad 40 lat swojej kariery. Teraz poinformowała w mediach społecznościowych, że ruszają prace nad filmem i serialem o Irenie Jarockiej!

- Kochani, od lat powtarzam, że biografie bohaterów moich książek są materiałem na film. Był już serial poświęcony Annie German, a teraz spełnia się kolejne moje marzenie. Powstaje film fabularny i czteroodcinkowy serial o Irenie Jarockiej! - czytamy we wpisie Marioli Pryzwan na Facebooku.

Roboczy tytuł produkcji to "Jarenka. Historia Ireny Jarockiej". Pomysłodawcą projektu i reżyserem castingu jest Krzysztof Łączak, który pracował m.in. przy "Furiozie", "Osieckiej", "Komisarzu mamie" czy "Młodym Piłsudskim". Z kolei producentką jest Agnieszka Porzezińska, która pracowała np. przy filmie "Johnny".