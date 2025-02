"Sanatorium miłości" jest obok programu "Rolnik szuka żony", wielkim hitem TVP. Format skupia się na osobach, które ukończyły 60. rok życia i szukają miłości. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie TVP w styczniu 2019 roku.

W drugiej edycji wystąpili m.in. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz. Są oni najlepszym dowodem na to, że "Sanatorium miłości" spełnia swoją podstawową funkcję - łączy ludzi. Choć dzieląca ich spora różnica wieku (19 lat) mogła się wydawać przeszkodą, to sami zainteresowani niespecjalnie zwracali na nią uwagę. Świetnie się czuli w swoim towarzystwie i postanowili dać szansę swojemu uczuciu.

Zaiskrzyło od razu, tylko nasze doświadczenia życiowe miały wpływ na to, że potrzebowaliśmy czasu, żeby nie było to takie gwałtowne. Chcieliśmy się przede wszystkim lepiej się poznać, dojrzeć do tej decyzji - wspominała Iwona w rozmowie z "Super Expressem".