Sanatorium miłości. Dopiero był bajkowy ślub, a tu nagle TAKIE wieści. Iwona i Gerard komentują rozstanie

Iwona i Gerard wzięli udział w 2. edycji "Sanatorium miłości". Między seniorami od razu zaiskrzyło. Choć dzieląca ich spora różnica wieku (19 lat) mogła się wydawać przeszkodą, to sami zainteresowani niespecjalnie zwracali na nią uwagę. Świetnie się czuli w swoim towarzystwie i to było najważniejsze. Szybko połączyło ich gorące uczucie. Zaręczyli się podczas imprezy urodzinowej Gerarda, na zamku w Niepołomicach. Potem w tym samym miejscu postanowili zorganizować ślub i wesele.

Iwona i Gerard latem wzięli ślub. Kibicowała im cała Polska

Swoim szczęściem, a także kadrami i nagraniami z uroczystości chętnie dzielili się z publicznością. Relacje z hucznego wesela z zapartym tchem śledziło pół Polski, a zabawa była ponoć znakomita. Potwierdziła to sama gospodyni show TVP Marta Manowska, twierdząc, że było to jedno z najwspanialszych wesel, na jakich była. Aby powspominać te uroczystości, wystarczy zajrzeć do galerii na górze strony.

Potem seniorzy rzadziej pojawiali się w mediach. W ostatnich miesiącach nie dzielili się już tak chętnie swoją prywatnością z fanami, w Internecie zaczęto więc snuć domysły o kryzysie w ich związku. Niepokojące doniesienia o rozstaniu dotarły w końcu do uszu samych zainteresowanych. W końcu zakochani zabrali głos we własnej sprawie.

Plotki o rozstaniu seniorów. Iwona zabrała głos

Iwona zapewniła, że krążące w sieci plotki są nieprawdą. W rozmowie z portalem ShowNews poinformowała, że wręcz przeciwnie. Korzystają z każdego danego im dnia. Cieszą się życiem i podróżują. Właśnie planują wyjątkowy wyjazd. - W maju lecimy do córki Gerarda, Tani, i do jej rodziny do Szwajcarii. Z pewnością będzie to mocno emocjonalne spotkanie, bo pierwszy raz będzie to spotkanie w miejscu, w którym mieszka córka Gerarda - zdradziła seniorka. Życzymy więc udanej podróży.

Iwona z „Sanatorium miłości": Pocałunek zdradza jakim partner będzie kochankiem