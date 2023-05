Izabela Janachowska komentuje zmiany w Polsacie. Nie chce być jurorką "Tańca z Gwiazdami"?! [WIDEO]

Antek Królikowski trafi do więzienia na dwa lata?! Do sądu trafił akt oskarżenia, mamy komentarz prokuratury

Izabela Janachowska ostatnio dowiaduje się z mediów wiele ciekawych rzeczy na swój temat. Rozpisywano się na przykład, że to właśnie ona miałaby zastąpić zwolnioną z Polsatu Katarzynę Dowbor w programie "Nasz nowy dom". Zapytaliśmy gwiazdę, jak ocenia zmiany w Polsacie, które wprowadza Edward Miszczak.

Izabela Janachowska o zmianach w Polsacie

- Ja mam wrażenie, że tych newsów różnej dziwnej treści z moim nazwiskiem pojawia się bardzo dużo. Więc już na to nie reaguję po prostu. Na przykład, że mam być prowadzącą "Nasz nowy dom". Co chwilę coś. Ja się non stop czegoś nowego dowiaduje - śmieje się Janachowska w rozmowie z "Super Expressem". - Natomiast jest nowy pan dyrektor, to są jego decyzje, a my się będziemy dostosowywać po prostu - dodaje.

Janachowska jurorką "Tańca z Gwiazdami"?

Zapytaliśmy już, czy chciałaby zostać jurorką "Tańca z Gwiazdami", bo taki ponoć jest plan Edwarda Miszczaka. ZOBACZ: A jednak! Iwona Pavlović wyleci z "Tańca z gwiazdami"? Wiemy, kto ją zastąpi. Dobra zmiana?

- Wiesz co, nawet nigdy tym nie myślałam. Ja lubię prowadzić. Prowadząca ma bardzo wdzięczną rolę. Jak jury źle oceni, to pocieszy, pogłaszcze po głowie, powie, żeby głosowano. Wiec ja lubię tę rolę, wiesz? - powiedziała naszemu dziennikarzowi.

