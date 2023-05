Izabela Janachowska zdradziła, ile dać w kopertę na wesele! Ostrzegła też, czego pod żadnym pozorem nie robić! Mocne słowa!

Izabela Janachowska od prawie ośmiu lat prężnie działa jako organizatorka imprez weselnych. Popularność przyniosły jej prowadzone przez nią programy o organizacji wesel. Przez lata mogliśmy podziwiać ją w telewizji TVN Style, od niedawna możemy oglądać ją w telewizji Polsat, gdzie prowadzi "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". W związku ze zbliżającym okresem wesel, Janachowska postanowiła powiedzieć, ile wypada dać w kopertę.

Janachowska szczerze o ślubnych kopertach! Przestrzega przed jednym!

Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" została zapytana przez "Pudelka", ile powinno się dać do weselnej koperty. Odpowiedziała wprost: - Temat kopert i tego, co "wypada" pojawia się co roku i choć stawki rzucane na forach się zmieniają, odpowiedź co roku jest taka sama. Nie istnieje (na szczęście) cennik dla gości weselnych – powiedziała.

Izabela Janachowska zwróciła jednak uwagę na to, że najważniejsza dla Pary Młodej jest obecność gości, a nie to, ile jest w kopercie. Przestrzegła przed zapożyczaniem się, aby dać do koperty, jak najwięcej pieniędzy.

- Jeśli ktoś planuje się zapożyczyć, żeby tylko grubość koperty się zgadzała, to taki pomysł odradzam - podsumowała.

A Wy, ile wydaliście na swoje wesele? Zagłosujcie w sondzie!

