Izabela Trojanowska oskarżona o prostytucję i granie w filmach dla dorosłych. Nieznana przeszłość gwiazdy

Izabela Trojanowska oskarżona o bycie prostytutką

W stanie wojennym Izabela Trojanowska podpadła polskim władzom. Za to, że w czasie koncertu telewizyjnego przemyciła kilka symboli, które normalnie byłyby ocenzurowane, trafiła na listę Solidarności. Spotkały ją za to nieprzyjemności, gdy wyjechała na koncerty do Holandii. Jej mąż, jako pracownik naukowy, w tym samym czasie wyjechał na wykłady do Niemiec. Piosenkarka dołączyła do niego i razem odwiedzili jej mamę, która od lat mieszkała za naszą zachodnią granicą. Trojanowskiej nie pozwolono zostać u niej dłużej. A w dodatku rozpuszczono okrutne plotki, że... w Niemczech występuje w filmach porno.

- Bardzo było mi tam dobrze i chciałam przedłużyć ten pobyt. Nawet nie weszłam do ambasady, bo była pełna. Mąż powiedział: Będzie za duże zamieszanie, jak wejdziesz, wejdę sam. Później dowiedzieliśmy się, że podobno weszłam tam, rzuciłam paszportem, obraziłam Polskę i wyszłam. Tak nie było - opowiedziała Izabela Trojanowska w programie "Mellina". - Odmówiono mi przedłużenia paszportu i od razu zaczęto szkalować, że pracuję w najstarszym zawodzie świata, kręcąc filmy "drugą twarzą". Wybrnęłam z tego, bo właśnie powstało pismo polsko-niemieckie "City life", w którym zaproponowałam milion marek zachodnio-niemieckich, bo taka tam była waluta wtedy, temu, kto przyniesie takie wideo ze mną w roli głównej. Nikt nie przyniósł i sprawa ucichła - wspomina artystka.

Izabelę Trojanowską pomylono z aktorką porno?

Izabela Trojanowska nie wie, dlaczego wymyślono o niej akurat takie plotki. Ale domyśla się.

- To w radiu mówili. W "Lecie z radiem" czy gdzieś tam. Ale domyślamy się, że mieli pretekst, bo pojawiła się pani, która wyjechała w tym samym czasie - Teresa Orłowski, która troszeczkę na mnie się ścięła, na mnie się malowała w tym okresie, więc może mignęła tą "drugą twarzą" mniej ważną i ktoś skojarzył, że to mogła być ja i wykorzystano to niecnie - opowiedziała Izabela Trojanowska Marcinowi Mellerowi.

