Izabela Zabielska wyznaje: Jestem lesbijką i nie chcę tego zmieniać

Iza jest barwną postacią w świecie show-biznesu. Jej znakiem rozpoznawczym jest wyrazisty makijaż i nietuzinkowy styl ubierania się. Nie sposób przejść wobec niej obojętnie. Coraz częściej gości na eventach i wydarzeniach muzycznych. Zamierza też wystartować w preselekcjach do najbliższej Eurowizji. Dała się poznać dzięki takim utworom jak „Czy ty mnie jeszcze kochasz”, „Inspiracje” czy „Bezsens”. Seks wiąże się dla niej z emocjami. - Teraz seks w moim życiu nie istnieje. Na chwilę obecną jestem singielką. Od pewnego czasu nie mam partnerki. Kiedy jednak jestem w związku, dla mnie w relacji ważna jest również sfera emocjonalna. Seks jest oczywiście fajny, ale jest mniej istotny niż same emocje. Bardziej cenię randki, romantyczne chwile, bliskość samą w sobie niż sam stosunek - mówi „Super Expressowi” Izabela Zabielska. Gwiazda nie ukrywa, że jest lesbijką.

Izabela Zabielska nigdy nie była z mężczyzną

- Jestem stuprocentową lesbijką. Zawsze byłam w związkach tylko z kobietami, choć jak miałam 13 lat przeżyłam fascynację chłopakiem, ale nie doszło między nami do zbliżenia. Trzymaliśmy się jedynie za ręce. Prawdziwe związki miałam tylko dwa z kobietami. Jest mi dobrze z moją orientacją seksualną i nigdy nie chciałam tego zmieniać. Akceptuję siebie w pełni i jestem dumna z tego, kim jestem. Jest mi dobrze z samą sobą, z moimi wartościami i przekonaniami. Gdybym miała wybór, nie zmieniłabym tego - wyznaje wokalistka i przyznaje, że fascynacja drugą osobą jest istotna, by mogła się nią zainteresować również w sferze seksualnej. - Od drugiej osoby musi bić jakaś magia. I to wcale nie chodzi o urodę, żeby była nieziemsko piękna czy wystrojona. Zwracam uwagę na to jak dziewczyna się porusza, w jaki sposób rozmawia, gestykuluje. Podnieca mnie, kiedy spotykam kobietę i nie mogę przestać na nią patrzeć - zdradza Iza. - Często rozpoznaję dziewczyny, które nie są heteroseksualne. Jeśli jest się osobą homoseksualną, to ma się tzw. gay radar. Kiedyś jednak się pomyliłam. Bardzo spodobała mi się dziewczyna. Intuicja podpowiadała mi, że ona też lubi dziewczyny, ale okazało się, że jest hetero, więc nie zawsze się to sprawdza - dodaje gwiazda. Piękna influencerka podkreśla też, że w związkach homoseksualnych nie ma podziału, że ktoś pełni rolę żeńską a ktoś męską, ale przyznaje, że jej była dziewczyna miała większe potrzeby seksualne niż ona. - Byłam w związkach, gdzie nie było podziału, że jedna z nas pełni rolę żeńską, a druga męską. Byłam z partnerką, która miała większe potrzeby seksualne niż jak, więc częściej aranżowała sytuacje zmierzające do tego, że będziemy się kochać - opowiada Izabela.

