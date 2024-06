Izabella Krzan dostała intymny prezent na dzień dziecka. Partner się ucieszy!

Izabella Krzan pokazała intymny prezent, który dostała na dzień dziecka

Izabella Krzan to tym, gdy pożegnała się z TVP, ma pewnie więcej czasu na życie prywatne, choć musi łączyć jej z pracą w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Sporym echem odbiły się słowa prezenterki i modelki o tym, że będąc jeszcze w TVP dyskretnie wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem przebywająca jeszcze na wakacjach Izabella Krzan zwróciła na siebie uwagę, gdy pochwaliła się intymnym prezentem, który otrzymała od swojej matki na dzień dziecka. Podarunek robi wrażenie. Nie dość, że była gwiazda TVP dostała go prosto z serca, to jeszcze mama wykonała go własnoręcznie! Ostatnie dwa dni wakacji, przeznaczamy na totalny relaks. Ps. A ja na Dzień Dziecka dostałam od Mamy strój kąpielowy - własnoręcznie przez Nią wyszydełkowany - zdradziła Iza.

Izabella Krzan partner. Dominik Kowalski to syn Barbary Falander

Na pewno strój, który jest wyjątkowo skąpy, spodoba się partnerowi Izabelli Krzan. Ukochanym prezenterki jest Dominik Kowalski, syn słynnej rzeźbiarki Barbary Falander. Para ze sobą jest już ponad cztery lata! Czy zatem należy spodziewać się sformalizowania związku? Niecałe dwa lata temu modelka mówiła nam, że jej się do tego nie spieszy. - Są ważniejsze rzeczy, takie jak wspólne zamieszkanie, znalezienie swojego kąta. Na tym się przede wszystkim skupiamy, bo na ślub przyjdzie czas. Uważam, że jeśli dwie osoby się kochają, to nieważne, czy będą miały obrączki na palcach i czy powiedzą sobie sakramentalne "tak" - zaznaczyła Izabella Krzan. W tym roku była gwiazda TVP zadeklarowała z kolei, że wraz z Dominikiem Kowalskim będą mieli dzieci. Kiedy? Tego nie zdradziła.

