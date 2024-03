Jacek Braciak skacze z kwiatka na kwiatek. Aktor porzucił piękną dziennikarkę Polsatu. Znamy szczegóły!

"Czas na Show. Drag Me Out". Groźny wypadek Łopuckiego podczas występu! Kto odpadł z programu jako pierwszy?

Jacek Braciak to nie tylko świetny i rozchwytywany aktor, ale też równie popularny... kawaler. Można by rzec, że dosłownie nie może się ogonić od pięknych kobiet. Ze związku z pierwszą żoną, scenografką Iloną, ma dwoje dzieci. Z relacji z aktorką, Mają Hirsch (46 l.), kolejne. Później był łączony m.in. z Renatą Dancewicz (55 l.) i Agatą Buzek (47 l.). Ostatnio jednak gazety rozpisywały się o jego romansie z piękną dziennikarką Polsat News, Dominiką Tarczyńską. Niestety - jak słyszymy od naszej informatorki – od kilku tygodni to już przeszłość. - Dla Dominiki to był poważny związek i włożyła w niego całe serce. Niestety - Jacek to wolny duch, wielki artysta... Nie myślał raczej o planowaniu przyszłości – przyznała nasza rozmówczyni. - Dominiki ciężko zniosła rozstanie, ale już się pozbierała - dodaje nasze źródło.

Jacek Braciak i Dominika Tarczyńska poznali się podczas nagrywania spotu do jednej z kampanii ekologicznych. - Jacek zakochał się w Dominice od pierwszego wejrzenia. Praktycznie oszalał na jej punkcie i od razu zaczął o nią zabiegać, aż w końcu zdobył jej serce. Od tego pierwszego spotkania wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. We wrześniu byli nawet razem na festiwalu filmowym w Gdyni. Ich związek kwitnie - mówiło jeszcze niedawno źródło ShowNews.pl.

Nic jednak nie trwa wiecznie.

