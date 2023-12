Skandaliczne słowa ojca gwiazdy "M jak miłość" o Tusku: "Ty się zacznij oglądać za siebie, bo..."

Minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował, że postawił Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową Prasową w stan likwidacji. To co wyprawia Bartłomiej Sienkiewicz bardzo nie podoba się politykom Prawa i Sprawiedliwości oraz prawicowym dziennikarzom. Po wyłączeniu TVP Info większość z nich pojawia się teraz w Telewizji Republika, gdzie dyrektorem programowym został właśnie dziennikarz Michał Rachoń.

W stacji zarządzanej przez Tomasza Sakiewicza pojawia się m.in. Jacek Sobala, były dyrektor Programu I Polskiego Radia i Programu III Polskiego Radia oraz dawny dyrektor Oddziału TVP Warszawie. Jego ostatnia wypowiedź o sytuacji w TVP wzbudziła sporo kontrowersji. - Dzisiaj oni ogłosili, że stawiają w stan upadłości TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, nie będą odbudowywać Pałacu Saskiego. Wiesz co, Tusku? Ty się zacznij oglądać za siebie, bo ta sprawiedliwość, moim zdaniem, już po ciebie idzie. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest - mówił Sobala, były mąż aktorki Małgorzaty Pieńkowskiej, gwiazdy "M jak miłość" i ojciec aktorki Iny Sobali (32 l.). - Dzisiaj podczas tej konferencji prasowej, bo miał taką chyży rój, powiedział proszę państwa, że prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która pozbawia publiczne media finansowania z obligacji skarbowych, każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. No i minister kultury podjął te stosowne decyzje. Ja wiem, będziecie zwalać na prezydenta, Tusk się będzie zasłaniał, jak zawsze, że on tego nie podpisał, to Sienkiewicz. No ale, my to znamy i wiemy jak sobie z tym poradzić - dodał Sobala, tworząc celową grę słów (po przestawieniu liter w chyży rój będzie to sformułowanie obraźliwe dla Donalda Tuska przyp.).