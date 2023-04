Tomasz Jacyków swego czasu szturmem podbił polskie media. Projektant i krytyk mody wzbudzał mieszane uczucia wśród odbiorców. Jedni go uwielbiali, inni nie znosili. Faktem jest jednak, że uchodził za najpopularniejszego stylistę w naszym show biznesie. Jednocześnie Jacyków często krytycznie komentował poczynania celebrytów, nie tylko te modowe. Prywatnie, z czym Jacyków nigdy się nie krył, jest osobą homoseksualną. Tym bardziej zaskakujące dla niektórych osób może być to, że projektant został ojcem! Niespodziewanie stało się to, gdy miał 15 lat. Dziś syn Jacykowa, Cezary, jest dorosłym mężczyzną. W jakich okolicznościach doszło do tego wszystkiego? Sprawa pojawiła się znowu w mediach.

Jacyków ma syna! Niespodziewanie został ojcem. Dziecko urodziła mu koleżanka matki

Tomasz Jacyków został ojcem w wieku 15 lat, o czym przypominają dziś media. Krytyk niegdyś wygłosił w "Dzień dobry TVN" opinię, że pary jednopłciowe powinny mieć prawo adopcji dzieci.

- Tymczasem nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że Jacyków miał okazję na własnej skórze poznać smak ojcostwa. Krytyk mody, który raczej stroni od rozmów o życiu prywatnym, potwierdził kiedyś krążącą w kuluarach plotkę, że doczekał się przed laty syna. Syn Cezary jest owocem romansu celebryty z koleżanką swojej matki, do którego doszło w 1983 roku - pisze Pudelek.

Jacyków miał stwierdzić: "tak, potwierdzam, jestem ojcem". Został nim, gdy miał 15 lat, o czym powiedział w jednym z wywiadów. Dziś mężczyzna, Cezary, ma 40 lat i z zawodu jest architektem. Mieszka za granicą i podobno nie ma kontaktu z ojcem.

