Jak teraz wygląda Adele? Gwiazda niespodziewanie pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego!

Adele na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie

Adele od lat chętnie wspiera innych twórców z branży muzycznej, o czym wielokrotnie wspominała podczas swoich własnych występów. W ostatni weekend czerwca autorka przebojów „Hello” oraz „Rolling In The Deep” postanowiła posłuchać na żywo Bad Bunny'ego. Brytyjska gwiazda uczestniczyła w brytyjskim przystanku trasy koncertowej o nazwie Debí Tirar Más Fotos World Tour, udowadniając swoje zamiłowanie do latynoskich brzmień. Artystka zajęła miejsce na specjalnej trybunie VIP razem z innymi sympatykami portorykańskiego muzyka, którzy wykupili odpowiednie wejściówki. Adele w ogóle nie unikała skierowanych w jej stronę obiektywów, co zaowocowało wysypem amatorskich nagrań na portalach społecznościowych.

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Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Adele i jej obecny wygląd

Obecność popularnej wokalistki na wydarzeniu muzycznym momentalnie przyciągnęła uwagę serwisów plotkarskich z całego świata. Brytyjka słynie przecież nie tylko z potężnego wokalu i niezapomnianych piosenek, ale również z bardzo radykalnych metamorfoz wizerunkowych. Jeśli ktoś zastanawiał się nad obecną formą piosenkarki, to najnowsze materiały z występu latynoskiego twórcy rozwiewają wszelkie wątpliwości. Adele nadal utrzymuje doskonałą sylwetkę i zachwyca promiennym uśmiechem, co mogą podziwiać fani na licznych kadrach krążących w sieci.

Koncert Bad Bunny'ego na PGE Narodowym

Fani muzyki latynoskiej w naszym kraju również będą mieli okazję do zabawy przy przebojach tego samego artysty. Pierwszy w historii występ tego wykonawcy w Polsce został zaplanowany na 14 lipca 2026 roku. Portorykańczyk zaprezentuje swoje największe hity w ramach trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour na warszawskim stadionie PGE Narodowym. Warto przypomnieć, że ten niezwykle popularny wokalista zaledwie kilka miesięcy temu został uhonorowany statuetką Grammy w kategorii najlepszego albumu roku.

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