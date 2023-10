Jak umarł Cezary Olszewski? Prokuratura ujawnia przyczynę zgonu. Wstrząsające wieści

Nie do wiary, co Szapołowska wyprawiała z wnuczką na cmentarzu! Ludzie są oburzeni

Aktualizacja, godz. 13:02:

Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie śmierci Cezarego Olszewskiego, z których wynika, że prawdopodobną przyczyną zgonu był udar mózgu. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Cezarego O., tj. o czyn z art. 155 k.k.

- Jak ustalono w dniu 30 października 2023r. w rodzinach porannych w jednym z hoteli na terenie miasta Ostrołęki ujawniono zwłoki mężczyzny w wieku 42 lat. Przy zwłokach znaleziono dokumenty wystawione na osobę Cezarego O. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca znalezienia zwłok. Nadto z udziałem prokuratora i biegłego lekarza przeprowadzono oględziny zewnętrzne zwłok. Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Natomiast ustalono, że zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok. Aktualnie w sprawie wykonywane są czynności procesowe, m. in. zabezpieczany jest hotelowy monitoring - brzmi komunikat.

Wcześniej pisaliśmy:

Cezary Olszewski nie żyje - ta informacja wstrząsnęła polskim show-biznesem. Przyjaciele, rodzina, fani, a także inne gwiazdy żegnają zwycięzcę 7. edycji programu "Taniec z gwiazdami", publikując w mediach społecznościowych poruszające wyznania dotyczące Olszewskiego. 42-latek przyjaźnił się z wieloma znanymi i lubianymi artystami. Na jego ślubie pojawili się na przykład bracia Mroczkowie. W "Tańcu z gwiazdami" wygrał w duecie z Magdaleną Walach, ale tańczył również z Anną Popek, Grażyną Wolszczak, Dorotą Zawadzką czy Anną Wendzikowską. Tymczasem nad sprawą śmierci artysty pochylają się już służby. Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak umarł Cezary Olszewski? Co się stało, że w tak młodym wieku musieliśmy pożegnać go z tego świata? Skontaktowaliśmy się z prokuraturą i policją, by zapytać o tę sprawę. Oto, co w rozmowie z "Super Expressem" powiedzieli funkcjonariusze.

Jak umarł Cezary Olszewski? Szokujące doniesienia mrożą krew w żyłach. "Zwłoki leżały w hotelu"

Cezary Olszewski został znaleziony martwy 30 października 2023 roku. Jak ustaliliśmy w "Super Expressie", potwierdzają się początkowe doniesienia lokalnych mediów, takich jak np. "eostroleka", które informowały jako pierwsze, że zwłoki leżały w hotelu. Faktycznie ciało odnaleziono w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki.

- Ujawniono tam zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - mówił kom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce. - Sprawa została przekazana w ręce prokuratury, która będzie teraz prowadziła dochodzenie i to do niej należy zwrócić się po więcej informacji - tłumaczy Żerański w rozmowie z "Super Expressem".

Zgodnie z zaleceniem, skontaktowaliśmy się z rzeczniczką Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbietą Łukasiewicz. Czy coś nowego udało się ustalić? Czy w śmierć Cezarego Olszewskiego były zamieszane osoby trzecie? Jakie były okoliczności tej tragedii? Według naszych ustaleń, jak to bywa w tego typu sprawach, wszystkie wątki są na początku śledztwa brane pod uwagę. Służby szukają odpowiedzi na pytanie, jak umarł Cezary Olszewski.

- Będziemy udzielać szerszych informacji na temat tej sprawy, ale jeszcze nie teraz, z uwagi na dobro śledztwa - powiedziała "Super Expressowi" Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Zwróciliśmy się do prokuratury mailowo i obiecano nam, że odpowiedź nadejdzie, gdy służby będą przekazywać nowe ustalenia w sprawie śmierci Cezarego Olszewskiego. Do sprawy na pewno więc jeszcze wrócimy.

