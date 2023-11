Gabriel Seweryn z "Królowych życia" zmarł niespodziewanie w wieku 56 lat, a jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem celebrytów. Mężczyzna trafił do szpitala 28 listopada, prosto na SOR. Rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Ewa Todorov, w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl przekazała, że mężczyzna trafił na oddział około godziny 15:30 z objawami bólu w klatce piersiowej. Otrzymał leki, zaczęto badania. Wydawało się, że stan Gabriela Seweryna się stabilizuje, kiedy nagle doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Nie wiadomo, co mogło być tego przyczyną. Przeprowadzono reanimację, która jednak nie przyniosła skutku. Niestety, 56-latek zmarł. Jak umarł Gabriel Seweryn? Jakie były przyczyny śmierci gwiazdora programu "Królowe życia"? To pytanie zadają sobie teraz jego fani. "Super Express" ujawnia szokujące fakty. Wygląda na to, że wszystko zaczęło się już kilka miesięcy wcześniej.

Jak umarł Gabriel Seweryn z "Królowych życia"? Zaczęło się kilka miesięcy wcześniej! Ujawniamy szokujące fakty

Gabriel Seweryn już w sierpniu 2023 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, trafił do szpitala. Gwiazdor programu "Królowe życia" został przyjęty na oddział z powodu silnych problemów gastrycznych. W "Super Expressie" przyjrzeliśmy się jednak relacji mężczyzny z pobytu w placówce. Z wpisu w mediach społecznościowych wynika, że Gabriel Seweryn skarżył się także na mocne pieczenie w klatce piersiowej! Dokładnie tak samo, jak feralnego dnia, 28 listopada.

- Musiałem wezwać pogotowie, bo już nie miałem siły się ruszać. Robią mi badania, pozdrawiam was - pisał Gabriel Seweryn w sierpniu 2023 r. do swoich fanów.

Czy już wtedy pojawiały się pierwsze objawy poważniejszej choroby? Nie jest to wykluczone. Tym bardziej, że niemal ten sam ból dotknął Gabriela Seweryna w dniu jego śmierci. Czy badania z sierpnia nic nie wykazały? Do tej pory wydawało się, że wszystko jest w porządku. Sprawę tajemniczych okoliczności śmierci będą badać teraz lekarze. Gdy tylko pojawią się nowe informacje w tej sprawie, będziemy je Państwu przekazywać.