Czeska wokalistka straciła przez to życie, a teraz Ewa Farna jest na celowniku! Przerażające słowa polskiej gwiazdy

To, co Ścibakówna i Englert wyprawiali na osłach, rozwścieczyło internautów! Nawet Kayah im dopiekła

Nie do wiary

Danuta Holecka - to nazwisko zna chyba każdy w Polsce, kto choć raz włączył w ostatnich latach TVP. Dziennikarka jest gwiazdą "Wiadomości" i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Ma zarówno swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. 55-letniej Holeckiej nie można jednak odmówić jednego: wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu. Jak się okazuje, z TVP jest związana od 1993 roku, kiedy udało jej się wygrać konkurs na prezentera nadawcy publicznego. Od 2019 roku pełni natomiast funkcję kierownika redakcji programu informacyjnego "Wiadomości". Ale prawie nikt nie wie o tym, że Danuta Holecka nie zawsze planowała związywać swoją przyszłość z dziennikarstwem. Okazuje się bowiem, że jej wykształcenie ciągnęło ją w zupełnie innym, ścisłym kierunku. Będziecie zaskoczeni!

Jakie wykształcenie ma Danuta Holecka? Szok! Twardy fach w ręku, do tego trzeba tęgiej głowy

Danuta Holecka pochodzi z Lidzbarka Welskiego, a do Warszawy przyjechała tuż po zakończeniu szkoły podstawowej. Chodziła do liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie, a później wybrała studia. Ale nie dziennikarstwo, jak mogłoby się wydawać. Holecka poszła bowiem do Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła studia ekonomiczne.

- Studiowałam na SGH, bo chciałam mieć poważny zawód. Po studiach, kiedy szukałam pracy, dowiedziałam się z ogłoszenia, że Telewizja Polska ogłasza konkurs na dziennikarzy i prezenterów. Pomyślałam, że mogę spróbować - wspominała niegdyś Danuta Holecka.

To był dla Holeckiej strzał w dziesiątkę. Dostała się do TVP, a w ostatnich latach jej pozycja potężnie się wzmocniła. Zaskoczeni?

Galeria zdjęć: Jakie wykształcenie ma Danuta Holecka? Tego się nie spodziewacie

Jak dobrze znasz serial "Ranczo"? Szczegółowy quiz, tylko nieliczni zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 15 Który z bohaterów pojawia się osobiście we wszystkich odcinkach? Kusy Piotr Kozioł Czerepach Dalej